DA REDAÇÃO



Estão abertas a partir desta segunda-feira (22) as inscrições para a apresentação de trabalhos científicos na 2ª Semana Integrada e Descentralizada de Enfermagem do Coren-MT e Aben-MT e 7ª Semana deEnfermagem do Coren-MT, que acontece em Cuiabá entre os dias 29 e 31 de maio de 2019.

A inscrição de trabalhos científicos é gratuita, de 22 de abril de 2019 a 15 de maio de 2019.

Este ano, o evento será integrado, com referência também à 80ª Semana Brasileira de Enfermagem. A organização é do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) e da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-MT). Serão oferecidas premiações (confira abaixo).

O envio dos trabalhos será exclusivamente on-line, pelo e-mail submissaoseenf@coren-mt.com.br . A divulgação dos trabalhos aceitos será no dia 22 de maio de 2019, nos sites do COREN-MT e da ABEn-MT. Serão aceitos resumos de pesquisas concluídas ou em andamento e artigos científicos inéditos.

Atenção: Só poderão apresentar trabalhos no evento os participantes regularmente inscritos no mesmo. A inscrição no evento pode ser feita no link: http://177.67.197.126/Eventos/ sistemainscricoes/

A apresentação oral acontecerá no dia 31 de maio, podendo ser feita por meio de pôster eletrônico e comunicação coordenada, nos eixos temáticos "Assistência/cuidados de enfermagem"; Educação/formação/produção do conhecimento em enfermagem"; Gestão/gerenciamento em saúde e emenfermagem; "História/movimentos sociais, políticas de saúde e de enfermagem" e "Inovações tecnológicas em saúde e enfermagem".

Sobre a Semana

Em 2019, a 2ª Semana Integrada e Descentralizada de Enfermagem será um espaço voltado ao debate e à formação, tendo como tema principal "Enfermagem: uma voz para liderar: Saúde para todos". O evento terá cursos de 08 e 04 horas; mesas redondas, palestra magna e apresentação de pesquisas científicas desenvolvidas por estudantes e docentes. A programação geral do evento será divulgada em breve nos sites www.coren-mt.gov.br e www.aben-mt.gov.br.

Confira prêmios para trabalhos científicos

Pôster eletrônico

1ª lugar: R$ 1000,00

2º lugar: R$ 600,00

3º lugar: R$ 400,00

Comunicação coordenada

1ª lugar: R$ 1400,00

2º lugar: R$ 900,00

3º lugar: R$ 600,00

Baixe o arquivo com as normas gerais no link: http://mt.corens.portalcofen. gov.br/semana-da-enfermagem- abre-inscricoes-para- trabalhos-cientificos-2_8949. html