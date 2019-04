DA REDAÇÃO



Idealizado para ser um evento de cunho beneficente, o Festival Braseiro de 2019 selecionou nesta semana as entidades que irão receber o valor integral do lucro do evento deste ano. Ao todo, serão 16 instituições de Cuiabá e Várzea Grande beneficiadas com o montante e, em contrapartida, as entidades irão disponibilizar voluntários para trabalharem no evento que acontece dia 11 de maio na Capital.

O número de instituições escolhidas é quase quatro vezes maior do que a última edição. De acordo com o idealizador do Festival Braseiro, Marco Tulio Duarte, a expectativa de lucro para esse ano é 45% a mais do que o ano passado e isso possibilitará ajudar mais entidades.

“A gente almeja e possui um planejamento estratégico para que o braseiro tenha maior resultado esse ano. Esperamos que seja 45% a mais do que o resultado líquido do último Festival e, por isso, conseguiremos contemplar mais projetos e ajudar mais pessoas”, comenta.

A 6ª edição do Festival Braseiro teve recorde de inscrições das entidades filantrópicas, no total foram 31 projetos. A presidente da Comissão Julgadora de Entidades, Cristiane Rabaioli, afirma que o processo de escolha é bem rigoroso e tenta beneficiar cada vez mais.

“Quanto mais projetos contemplados, mais gente beneficiada. Tivemos 31 entidades inscritas e 16 selecionadas. O recurso será bem direcionado porque avaliamos entidades bem necessitadas”, afirma.

A comissão é composta por pessoas da sociedade organizada e são escolhidas de maneira aleatória para garantir a confiabilidade da seleção. Em todas as edições, o Braseiro já beneficiou mais de 20 instituições de várias cidades de Mato Grosso.

Cerca de 80% dos ingressos já foram comercializados e para esta edição de 2019. Serão preparadas mais de cinco toneladas de carnes por 320 churrasqueiros voluntários, divididos em 53 estações, dez a mais que a última edição. Serão servidos os mais diversos cortes e tipos de carne premium.

Os ingressos para o Festival podem ser adquiridos na loja do Festival Braseiro, que está instalada no Shopping Estação Cuiabá, ou então na Casa de Festas e site Tech Tickets. Em Rondonópolis, os ingressos serão vendidos na Casa de Carnes Celeiro.

Lista de entidades:

Instituto luz do amanhã

Creche Falcãozinho

Projeto Ubuntu

Hospital Geral

Associação Mato-grossense de Equoterapia (AME)

Alma Missionária

Associação Mato Grossense dos Cegos – AMC

Lar dos Idosos São Vicente de Paula

Obras Sociais Mãe Zeferina

CEAF Comunitária

Banho Solidário

Projeto Grêmio Rotam

MT Mama

Seara Espirito de Luz

Hospital Santa Helena

Creche boa vontade