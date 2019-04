A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça realiza nesta quinta-feira (25.04) o evento ‘Letras dos 300’, que vai reunir artistas de diferentes linguagens para celebrar com música, literatura, poesia, performances e pintura. O evento pretende reproduzir os antigos saraus cuiabanos.

A programação será no Palácio da Instrução, em Cuiabá, com entrada gratuita.

O público será convidado para uma imersão cultural, que começará às 15h, com exposição de telas de artistas regionais premiados como Dalva de Barros e Gervane de Paula. Outra atração será a mostra e lançamento de livros de autores mato-grossenses, como a escritora Neide Silva, e uma homenagem a Rubens de Mendonça.

Na ocasião, a neta do historiador Estevão de Mendonça, Adélia Maria Badre de Mendonça, doará uma publicação da família, que integrará o acervo de obras raras da Biblioteca Pública Estevão de Mendonça.

A programação musical começará às 16h, no Salão Nobre, e contará com a participação de jovens do Instituto Flauta Mágica. Marcando presença no ‘Letras dos 300’, a cantora Vera Capilé leva seu carisma e repertório regional para o público. Do Salão Nobre, o público será convidado para os jardins de inverno do Palácio da Instrução, onde haverá performances artísticas, varal de poesia e feira de livros.

Depois, será levado para o palco montado no estacionamento aos fundos, onde mais artistas, como Roberto Lucialdo e Carlos Ferreira, preparam um animado repertório de músicas e performances para encerrar a noite de festa.

“A Biblioteca abre as portas para o público de uma forma diferente. Preparamos um evento com muito esmero para homenagear nossa rica cultura e mostrar à população nossa diversidade. Queremos celebrar o Estado de Mato Grosso e nossa tricentenária Cuiabá. Será como os saraus do passado, quando a sociedade se reunia para celebrar a literatura, a música, a vida nos quintais cuiabanos”, destaca o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec.

Aproveitando a oportunidade, quem estiver no Palácio da Instrução também poderá pedir uma visita guiada e conhecer a história desse importante patrimônio histórico da capital, que abriga a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. “O evento Letras dos 300 é uma amostra de como as bibliotecas públicas precisam atuar nos dias atuais. Não somos depósito de livros, somos um espaço cultural vivo, que promove conhecimento e lazer dentro de um contexto de vivências culturais”, explica a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas, Waldineia Almeida.

Para a realização do evento, a Biblioteca conta com parceria da Academia Mato-grossense de Letras e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá Cel Octayde Jorge da Silva.