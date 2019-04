DA REDAÇÃO



A direção do MT Hemocentro tem alertado os doadores voluntários de sangue quanto ao cumprimento do prazo de espera para doar após a vacinação contra Influenza. O prazo previsto entre a doação e a vacinação está indicado em portaria do Ministério da Saúde e deve ser observado também pelo doador – especialmente, por aquele que é fidelizado.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação não impede a doação de sangue, mas, depois de vacinado contra a gripe, é importante que o doador espere passar o tempo recomendado de 30 dias para voltar a doar sangue.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, enfatiza que o banco de sangue público cumpre rigorosamente o prazo de 30 dias, visto que a vacinação aumenta a possibilidade de alteração dos resultados obtidos em exames da triagem do sangue.

“Quando tomamos uma vacina, estimulamos o nosso organismo a criar anticorpos para combater doenças infecciosas e, neste caso, os exames que são muito sensíveis podem detectar anticorpos e resultar em um falso exame positivo. Não queremos, de forma alguma, desperdiçar sangue”.

Gian Carla explica que o prazo é importante para garantir a qualidade do processo de coleta do sangue e da transfusão para o paciente que vai receber a doação. “Após receber a vacina, recomendamos que aguarde esse período para só depois procurar o MT Hemocentro e fazer a doação regular, sempre informando ao triagista que tomou a vacina e sobre a data da sua aplicação; sendo preferível até a apresentação da carteira de vacinação”.

Serviço

O MT Hemocentro é coordenador e referência em hematologia e hemoterapia em Mato Grosso e atende à demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. A unidade também é suporte para as 16 unidades de coleta e transfusão distribuídas na hemorrede estadual. Para outras informações ou agendamento de campanha para a coleta de doação, entre em contato pelo número: (65) 3623-0044.