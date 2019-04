DA REDAÇÃO



A Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May ganhou um local destinado ao trabalho de defensores públicos que atuam no atendimento jurídico às mulheres custodiadas no local. O Espaço Jurídico foi inaugurado, na quarta-feira (24), com a presença das equipes da direção da penitenciária, da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e defensores públicos que atuam na área criminal.

O defensor público André Rossignolo, que atende na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May desde 2008, afirmou que a sala de atendimento da Defensoria representa uma evolução muito grande.

“Facilita muito a nossa vida, tem internet, então vamos poder peticionar daqui. É uma melhora significativa”, afirmou, acrescentando que a ideia é levar essa estrutura para outras unidades prisionais em Cuiabá e no interior do Estado.

A diretora da penitenciária, Maria Giselma Ferreira, informou que no espaço destinado ao atendimento jurídico, que já existia na unidade, mas funcionava de forma inadequada, terá ainda a sala para vídeo conferências, possibilitando que audiências judiciais sejam realizadas dentro da unidade, sem a necessidade de deslocamento das custodiadas.

A penitenciária Ana Maria do Couto abriga atualmente 206 mulheres em regime fechado. O trabalho de reforma do local foi realizado com mão de obra de reeducandos.