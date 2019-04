DA REDAÇÃO



A estreia do Cuiabá na Série B do Brasileiro foi repleta de emoção, mas acabou triunfal para o Dourado. Um gol de Junior Todinho, aos 48 do segundo tempo, deu a primeira vitória Cuiabá na história da Série B.

Com os três pontos, o Dourado fica com a quarta posição da competição. O Cuiabá volta a jogar no próximo sábado, diante do Operário-PR, às 18h, na Arena Pantanal.

A partida em Criciúma foi equilibrada, com as duas equipes se revezando no domínio das ações. O Dourado iníciou melhor e criou oportunidades, mas o primeiro tempo ficou no 0 a 0.

A segunda etapa foi mais combatida. O Cuiabá voltou bem, e teve duas grandes chances. Edson Borges cabeceou na trave, após cobrança de escanteio. Logo depois, Rodolfo arriscou de fora. O goleiro do Tigre deu rebote. Toty dominou cara a cara com o goleiro, mas foi atrapalhado na finalização, com a bola passando muito próxima à meta do Criciúma.

Aí, foi a vez do Tigre apertar. Partiu para cima nos 10 minutos finais. Aos 42 minutos, Victor Souza fez milagre ao defender a finalização frontal de Lúcio Flávio.

Quando a partida já se encaminhava para o final, veio Júnior Todinho, que recebeu na direita, avançou, invadiu a àrea, cortou o beque e finalizou rasteiro no canto aposto do goleiro do Tigre: 1 a 0 Dourado e os primeiros três pontos garantidos.

O Cuiabá atuou com Victor Souza; Toty, Ednei, Edson Borges e Danilo; Jean Patrick, Alê (Escobar) Marino e Felipe Marques (Rodolfo); Matheus Pato (Jonas) e Junior Todinho.