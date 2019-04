THALYTA AMARAL

GAZETA DIGITAL

Dos 10 municípios com maior rebanho bovino do país, 3 estão localizados em Mato Grosso, segundo o Perfil da Pecuária no Brasil 2019, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá), Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste) e Juara (709 km a Médio-Norte) tiveram juntas, em 2018, a criação de mais de 3 milhões de cabeças de gado.

Mato Grosso fechou o ano com o maior rebanho do país, com aproximadamente 30 milhões de cabeças de gado, o que representa 13,9% do rebanho brasileiro. Nos últimos 10 anos essa atividade econ

Zona livre de febre aftosa desde 2001, Mato Grosso também é o primeiro no ranking quando se fala em área de pastagem, com 21 milhões de hectares. O 2º colocado é Minas Gerais, com 18 milhões de hectares.

Segundo o Perfil da Pecuária, em 2018 houve um crescimento de 6,9% nos abates, que chegou a 44,23 milhões de cabeças, e consequentemente, no volume de carne bovina produzida, que superou os 10 milhões de toneladas.

Desse total, 20,1% foi exportada e 79,6% foi destinada ao mercado interno, responsável por um consumo per capita de 42,12kg/ano.ômica teve um crescimento de 16,2% no estado.