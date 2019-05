DA REDAÇÃO



Os 633 quilos em produtos que a Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) recebeu do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem) foram repassados para duas instituições de Cuiabá. Os materiais são oriundos das ações de fiscalização executadas pelo Ipem, que confere a quantidade, metragem entre outras características importantes.

A secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Rosineide Porcionato, ressalta que as ações desenvolvidas tem o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam. “O Ipem se comprometeu a repassar tudo o que recebe nas fiscalizações para distribuirmos entre as instituições cadastradas junto à secretaria”.

Cerca de 140 quilos de ração para cães e gatos foram doados para a Organização de Proteção Animal de Mato Grosso (OPA-MT), entidade formada por voluntários que cuidam de 125 animais encontrados em situação de abandono ou maus-tratos. A OPA-MT, que foi criada em 2012, tem quatro abrigos que sobrevivem de doações e de pessoas empenhadas em cuidar dos animais. “O alimento veio em boa hora e vai ajudar no estoque, que já estava baixo”, contou a coordenadora da OPA-MT, Michele Scopel.

A entidade necessita de todo o tipo de ajuda, seja com doação de rações, medicamentos e financeiramente. Para isso é possível acessar a página da Opa-MT no Facebook ou pelo e-mail opamtcontato@gmail.com. A Organização também mantém uma página: www.padrim.com.br/opamt, para quem quiser apadrinhar a causa.

O restante do material recebido na Setasc, somando cerca de 490 quilos em produtos, foi repassado para Casa do Migrante, que apoia migrantes que passam por Cuiabá em busca de alternativas para sua sobrevivência. Foram doados biscoitos, leite em pó, achocolatado, feijão, arroz, produtos de limpeza e de higiene pessoal, entre outros. Atualmente há 104 moradores na Casa que vieram da Venezuela, Cuba e do Haiti. Eles recebem auxilio e informação de trabalho. A entidade foi fundada em 1980 e já atendeu mais de 210 mil pessoas que buscam emprego e moradia no Estado.

A coordenadora da Pastoral, Eliana Aparecida Vitaliana, explica que os recursos que recebem são insuficientes para atender toda a demanda. Conforme ela há muita necessidade de colchões e móveis usados “As famílias que consegue um emprego precisam ainda de ajuda para adequar uma moradia”.

Um dos recém-chegado na instituição é o venezuelano Daniel Prado, que junto com a esposa e a sogra estão em busca de um emprego. Ele se tornou cadeirante após levar um tiro durante um assalto na loja em que trabalhava como design de joias.

Cadastro

A Setasc solicita que as associações, instituições e organizações do terceiro setor (organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público) que porventura tenham interesse em serem parceiras da pasta atualizem seus cadastros.

As entidades devem informar como fazem o atendimento ao público-alvo, o número de pessoas atendidas, cidade, endereço e última visita realizada ao público que atende. Em um segundo momento, caso venha a ocorrer a celebração de convênios, a Setasc solicitará também a situação legal da instituição.

Como atualizar os dados?

Instituições e/ou associações interessadas em atualizar os dados ou fazerem parte deste banco da Setasc devem mandar um e-mail para o endereço: gabinetesac@setas.mt.gov.br/ colocar no título “Atualização Cadastral – Nome da entidade”.

Outras duas opções: ligar no telefone (65) 3613-4705 ou ainda procurar a Setasc e atualizar pessoalmente. O endereço da Setasc é Rua Julio Domingos de Campos, nº 100, Centro Politico Administrativo (CPA), em Cuiabá.

Casa do Migrante

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2785 - Carumbé, Cuiabá - MT, 78058-743

Contato: (65) 3641-1451

Organização de Proteção Animal de Mato Grosso

Banco do Brasil

Conta corrente: 17513-7

Agência: 2128-8

CPF: 893.314.271-15

Michelle Scopel

https://www.padrim.com.br/opamt