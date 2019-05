DA REDAÇÃO



O Festival Braseiro 2019 apresenta sete novas estações nesta edição do evento, dentre elas, salmão na prancha, ossobuco na brasa, hambúrguer, costela defumada, churrasco grego, pão de alho e abacaxi com canela. As novidades poderão ser degustadas entre as 53 estações de comida preparadas por 320 churrasqueiros voluntários.

Dentre as inovações, o salmão na prancha será preparado por Cassio Antônio, conhecido pela “Cozinha do Cassim’. O churrasqueiro profissional afirma que sempre busca trazer novidades para o Braseiro e nesse ano não será diferente.

“Eu participo de festivais em todo o Brasil e o salmão na prancha ainda não foi preparado em nenhuma das edições do Braseiro. Vou contar com a ajuda do chef Marcelo Cotrim e a ideia é preparar o salmão na prancha com bottarga, sour cream de tucupi e farofa de escamas com pixé”, comenta.

O responsável pelo preparo do hamburguer será o Ale Arfux, do Buteco de Quinta. “Eu sempre fiz hamburger e distribuía como café da manhã para o pessoal que trabalha no evento. Chegávamos bem cedo e fazia isso para ajudar todo mundo e esse ano trouxemos para dentro do Festival para que os participantes pudessem conferir também”, conta.

O público poderá degustar ainda diversos cortes tipo premium como wagyu, brisket, dry aged, picanha de Nelore, chorizo, t-bone, entre outros, que estarão disponíveis ao longo das 53 estações, dez a mais que a edição de 2018.

O evento, que espera um público aproximado de 3,5 mil pessoas, acontece dia 11 de maio, no Rancho Dourado, em Cuiabá. Os ingressos para a 6ª edição do Festival Braseiro já estão esgotados.

Nesta edição, o Festival Braseiro conta com as parcerias da Acrimat, Celeiro Carnes Especiais, Petra Puro Malte, Rede Centro América, Imac, Sistema Famato, Acrismat, Aprosmat, Nelore, Net Claro, Ajinomoto, Pork Premium, Shopping Estação, Donafresca – Pescados, Perdigão, Sadia, Agência Renca, Coca-Cola, Supermercados Big Lar, Corteva, Chieff, Tar & Tar, Água Puríssima, Sorvete Rei e Da massa.

Festival Braseiro

Mais do que ser o maior evento nacional para celebrar o corte de carnes especiais, o Festival Braseiro, que já está na 6ª edição, tem como objetivo principal ajudar os que mais necessitam. Neste ano serão 16 instituições de Cuiabá e Várzea Grande beneficiadas com o lucro integral do evento e, em contrapartida, as entidades irão disponibilizar voluntários para trabalharem no evento.

O número de instituições escolhidas é quase quatro vezes maior do que a última edição que, em 2018, conseguiu um lucro de R$ 140 mil e beneficiou cinco instituições. De acordo com o idealizador do Festival Braseiro, Marco Tulio Duarte, a expectativa de lucro para essa ano é 30% a mais do que o passado e isso possibilitará ajudar mais entidades.

“A gente almeja e possui um planejamento estratégico para que tenha maior resultado esse ano. Esperamos que seja 30% a mais do que lucrou no último Festival e, por isso, conseguiremos contemplar mais projetos”, comenta.