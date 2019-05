DA REDAÇÃO



Os canteiros centrais das avenidas Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) e Ten. Cel. Duarte (Prainha) começaram a receber o trabalho de jardinagem e paisagismo. A intervenção, realizada pela Prefeitura de Cuiabá, tem o objetivo de garantir a revitalização do espaço e transformar o visual das vias, por meio do plantio de mudas ornamentais. A atividade é uma medida contínua do Município, executada ao longo de toda a cidade.

A ação foi iniciada na Historiador Rubens de Mendonça (na altura do Procon-MT), onde as etapas de aterramento e adubagem já foram cumpridas. Uma equipe também atua na Prainha (proximidades do Colégio São Gonçalo) com processo de nivelamento do solo. Em toda extensão dos canteiros, além de grama, serão plantadas diversificadas espécies como dracena, hibisco e ixora.

Um dos pontos a ser destacado dentro desse projeto é o fato de ser uma intervenção com capacidade de remoção. Tal precaução está sendo tomada por se tratar de canteiros onde estão previstas a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Dessa forma, caso as obras sejam retomadas, toda a vegetação pode ser retirada e instalada em outros locais.

“É um trabalho que já realizamos na Fernando Corrêa da Costa, Mato Grosso, Estrada do Moinho, avenida das Palmeiras, no bairro Jardim Imperial, e outras várias avenidas. Nosso objetivo é tornar esses locais mais visualmente mais agradáveis e a nossa cidade cada vez mais sustentável”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Paisagismo e jardinagem

Conforme relata o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, mais de 50 funcionários trabalham diariamente no plantio e manutenção da vegetação existente nos espaços públicos. “Para garantir a longevidade das plantas, os cuidados empregados, tanto no período de seca quanto nos meses de chuva, levam sempre em consideração as características de cada planta. É um cuidado que temos desde a escolha das espécies, por conta do nosso clima”, explica.

Além da poda e adubagem, o trabalho conta com cerca de 15 caminhões pipas percorrendo diferentes pontos da cidade com o serviço de irrigação. Executado durante 24 horas, a operação é dividida em dois turnos. O primeiro grupo assume a atividade logo às 8h e segue até às 18h. A partir do início da noite, um novo plantel de servidores toma a frente da demanda e avança até as primeiras horas da madrugada.