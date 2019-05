DA REDAÇÃO



As ações de resgate e valorização da cultura cuiabana continuam. Nesta quinta-feira (2), acontecem dois importantes lançamentos, que somam ao processo de equalização do segmento: os 51 projetos culturais e o 13º Festival do Siriri. A solenidade tem início marcado para as 19h, no Museu do Rio "Hid Alfred Scaff", localizado na Orla do Porto.

À frente de ambas as ações, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, ressalta sobre a relevância dos lançamentos, que não apenas difunde a cultura, mas também fomenta vários eixos, como educação, turismo e o social. Ele lembrou ainda que o Festival ficou por anos esquecido e por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, a equipe vem trabalhando em seu desenvolvimento, para presentear a ‘cuiabania’ com a volta desse tradicional evento.

“Fizemos um belíssimo trabalho, tanto no processo de seleção dos projetos, quanto no resgate do Festival. Um (projetos) atenderá as quatro regiões da Capital, levando atividades culturais e educativas para população. O outro (Festival) vem agregar ao processo de valorização da cultura e também dos artistas locais. Essas ações retomam as origens, estimulando a participação dos artistas raízes, e o melhor, unindo o momento ao marco dos 300 Anos da Capital”, destaca o secretário.

Na ocasião, serão apresentados todos os projetos selecionados e aprovados pelo Conselho Municipal de Cultura. A solenidade também terá a presença dos grupos de Siriri que participarão do Festival, que está previsto para acontecer na segunda quinzena de maio.

“Para contemplar o público presente, os tradicionais grupos se unirão em uma apresentação, mostrando um pouquinho de como será a retomada do Festival”, relata o ajunto de Cultura, Justino Astrevo, que está trabalhando na organização das ações.

Serviço

Assunto: Lançamentos dos 51 projetos culturais e Festival do Siriri

Data: quinta-feira (2)

Horário: 19h

Local: Museu do Rio