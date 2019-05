JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e uma carreta na manhã desta sexta-feira (3), em Diamantino (208 km de Cuiabá).

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, os dois veículos colidiram de frente, no km 529, por volta das 8h.

Segundo a empresa, todas as seis vítimas estavam no ônibus. Dos quatro feridos, dois estão em estado grave e dois em estado moderado de saúde.

Já o motorista da carreta teve ferimentos leves e também está sendo atendido pela equipe médica, que está no local do acidente.

Quatro ambulâncias estão no local do acidente prestando socorro às vítimas, além das equipes de operações.

A Rota do Oeste informou que, no momento, a pista está interditada em ambos os sentidos.

O ônibus tinha placas do Rio Grande do Sul e a carreta de Paraná.