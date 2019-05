DA REDAÇÃO



Além de muito churrasco e responsabilidade social, o público poderá contar com muita animação no Festival Braseiro deste ano. Estão confirmadas três atrações de estilos musicais diferentes para as sete horas de evento. O evento contará com sertanejo universitário de Denner e Douglas, a boa moda de viola com Brenno Reis e Marco Viola e a banda Texas Radio, com muito com rock, folk e jazz.

O evento que acontece no Rancho Dourado em Cuiabá, no próximo dia 11 de maio, espera um público aproximado de 3,5 mil pessoas. O idealizador do Festival Braseiro, Marco Tulio Duarte comenta que trazer atrações de estilos musicais distintos tem o objetivo de agregar ainda mais o público fiel do evento.

“Nós queremos ser cada vez mais assertivos e aumentar o nível de satisfação das pessoas. Se fizéssemos o evento com um tipo específico de música agradaríamos uma parcela só do público, então procuramos trabalhar e convidar essas bandas porque são bandas conhecidas e com certeza vão agregar e agradar mais ainda esse ano. Além de comer uma boa carne o público terá uma boa música”, afirma.

Nesta edição serão 53 estações de alimentação, sete delas novidades, como salmão na prancha, ossobuco na brasa, hamburguer, costela defumada, churrasco grego, pão de alho e abacaxi com canela. O público terá acesso ao evento às 12 horas com serviço ilimitado de alimentação e bebidas (cerveja, refrigerante e água) até as 19 horas. Os ingressos para a 6ª edição do Festival Braseiro já estão esgotados.

O Festival Braseiro deste ano conta com as parcerias da Acrimat, Celeiro Carnes Especiais, Petra Puro Malte, Rede Centro América, Imac, Sistema Famato, Acrismat, Aprosmat, Nelore, Net Claro, Ajinomoto, Pork Premium, Shopping Estação, Donafresca – Pescados, Perdigão, Sadia, Agência Renca, Coca-Cola, Supermercados Big Lar, Corteva, Chieff, Tar & Tar, Água Puríssima, Sorvete Rei e Da massa.

Festival Braseiro

Mais do que ser o maior evento nacional para celebrar o corte de carnes especiais, o Festival Braseiro, que já está na 6ª edição, tem como objetivo principal ajudar os que mais necessitam. Neste ano serão 16 instituições de Cuiabá e Várzea Grande beneficiadas com o lucro integral do evento e, em contrapartida, as entidades irão disponibilizar voluntários para trabalharem no evento.

O número de instituições escolhidas é quase quatro vezes maior do que a última edição que, em 2018, conseguiu um lucro de R$ 140 mil e beneficiou cinco instituições. De acordo com o idealizador do Festival Braseiro, Marco Tulio Duarte, a expectativa de lucro para essa ano é 30% a mais do que o passado e isso possibilitará ajudar mais entidades.

“A gente almeja e possui um planejamento estratégico para que tenha maior resultado esse ano. Esperamos que seja 30% a mais do que lucrou no último Festival e, por isso, conseguiremos contemplar mais projetos”, comenta.