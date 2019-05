DA REDAÇÃO



A comunidade rural do assentamento São Miguel, no Sadia III, em Várzea Grande, recebeu no último sábado (4) a 6º edição do ‘Mutirão Rural’, evento que leva ações de cidadania e serviços à população concentrada na zona rural.

A ação, a primeira desse ano no Município, abriu ontem o calendário comemorativo aos 152 anos da cidade, festejados no próximo dia 15.

Não eram sete da manhã e muitos moradores do Sadia III já faziam fila para garantir atendimentos, especialmente os disponibilizados na área da saúde e expedição de documentos. A mobilização, realizada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), ‘Bianka Lorena da Rocha Capilé’, ofertou cerca de 40 tipos diferentes de atendimento.

A comunidade está localizada a cerca de 40 quilômetros do Centro de Várzea Grande.

O Mutirão Rural é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar e órgãos públicos do poder estadual e municipal.

Como explicou a secretária Helen Farias Ferreira, o mutirão tem como objetivo facilitar, ofertar comodidade e promover cidadania e a integração entre essa população rural e os órgãos públicos.

“O Mutirão Rural é um evento que possibilita a presença efetiva do poder público na área rural, seja ofertando serviços, ações, capacitação, políticas sociais e o melhor de tudo, resgata a autoestima de quem está distante da cidade, trazendo cidadania”. Esse é o quarto ano de ações nesse modelo ofertadas pela prefeitura, Senar/MT e parceiros.

Um dos diferenciais desse modelo é a oferta de serviços específicos ao campo trazidos pelo Senar\MT como a oficina de manutenção de tratores agrícolas e oficina de planejamento e aproveitamento de alimentos.

O supervisor da Regional Cuiabá do Senar/MT, Natalino Márcio Viana, contou que para essas duas ações a procura é grande e por isso as vagas se esgotam rapidamente.

“Cada edição do ‘Mutirão Rural’ costuma registrar cerca de 1,2 mil atendimentos pois todo o serviço trazido à população do campo é totalmente voltado às necessidades das comunidades rurais.

O Senar traz para o evento um caminhão que se transforma em consultórios médico e odontológico. Os atendimentos são prestados por meio de profissionais que atuam no Município.

“Esse modelo de mutirão só é possível porque há a união de esforços, especialmente com os municípios que promovem, juntamente conosco, essa ação. Essa soma de esforços resulta em atendimentos que fazem a diferença para população rural”.

‘Seo’ Serventino dos Santos, morador da comunidade, foi um dos chegou cedinho para garantir uma senha para consulta médica. Se queixando de mal-estar em razão da hipertensão, ele foi o segundo a ser atendido e saiu do mutirão com uma receita médica. Como explicou, na idade dele – quase 80 anos – é difícil sair de casa e percorrer vários quilômetros até o Centro de Várzea Grande.

Também se aproveitando da oportunidade e da proximidade com a sua casa, o pequeno agricultor Feliciano Melo Lima também participou da ação para realizar uma consulta médica e então sair com um encaminhamento para um especialista.

Para a dona-de-casa Benedita Conceição, mas do que uma oportunidade para resolver pendências, o mutirão ajuda no orçamento doméstico. “Cada passagem até o Centro da cidade custa R$ 29, ou seja, quase R$ 60 para ir e voltar. Quando a gente sai daqui, raramente consegue resolver tudo em um dia, aqui vou fazer consulta com o dentista e atualizar o Bolsa Família”.

Rosivani Gonçalves trouxe os irmãos mais novos para fazer a carteira de identidade, pois a mãe estava trabalhando e ela veio aproveitar a oportunidade de fazer o documento de forma rápida e gratuita. “Minha avó, minha tia, amigas minhas, todas vieram hoje aqui, cada uma atrás de um serviço”.