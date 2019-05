Regularização fundiária liderou o ranking de demandas apresentadas pelos moradores do bairro São Francisco à Ouvidoria do Ministério Público Estadual

DA REDAÇÃO



A regularização fundiária liderou o ranking de demandas apresentadas pelos moradores do bairro São Francisco à Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, durante edição do projeto Viva o Seu Bairro, realizada nesse sábado.

Liderada pela procuradora de Justiça e ouvidora-geral do MPMT, Rosana Marra, a equipe da Ouvidoria ficou à disposição da população das 16h às 19h para ouvir as suas demandas, sugestões, elogios ou qualquer outro tipo de manifestação. Os Centros de Apoio (CAO´s) também apoiaram a iniciativa.



“Sem dúvida alguma que a organização fundiária é o nosso maior problema. O bairro está localizado dentro de uma área particular e por não estar regularizado muitos serviços como posto de saúde, asfalto e até mesmo educação e lazer acabam não vindo. Hoje sequer temos um centro comunitário”, ressaltou o líder comunitário Cléber de Moraes, que vive no São Francisco há 40 anos.



Durante o atendimento, além da questão relacionada à regularização fundiária, a Ouvidoria recebeu demandas como falta de vagas em creches, atendimento às pessoas com deficiência nas escolas e melhorias no transporte coletivo. Os moradores reivindicaram ainda a construção de uma passarela na BR 364, principal via de acesso ao bairro, para que a população, em especial crianças e idosos, possam atravessá-la, já que o trânsito na avenida é intenso.



“De uma maneira geral, os problemas apresentados à Ouvidoria afetam a população do bairro de forma coletiva, mas também atendemos casos individuais relacionados à violência contra criança, mulher, deficiente e idoso. Foram realizados ainda outros encaminhamentos”, explicou a ouvidora-geral, procuradora de Justiça Rosana Marra.