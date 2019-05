DOUGLAS TRIELLI

A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Thereza Serra, afirmou que com o bloqueio de R$ 34 milhões do orçamento anual, feito pelo Ministério da Educação, a unidade poderá não conseguir arcar com seus gastos a partir de julho.

Segundo ela, UFMT pode ter dificuldades para pagar luz, água e outros custeios básicos. Sem o corte, a UFMT previa um orçamento anual de R$ 1.027.150.013,00.

“Estamos já no limite e provavelmente não teremos condições de honrar com nossos compromissos a partir de julho. Ou seja, deixar de pagar conta de energia, de água, rompimento de contrato de segurança, de limpeza”, disse ela.

“O Restaurante Universitário, por exemplo, mesmo que tenhamos condição de fazer o pagamento do contrato, se não tiver água e energia, não tem como funcionar e não vai poder receber. Então, são necessidades essenciais que estão em risco”, afirmou.

A reitora disse que, nesta quarta-feira (8), fará uma reunião com a administração da universidade para definir as prioridades de pagamento.

“Serão opções muito difíceis, porque já estamos fazendo a gestão no limite do limite. Nós teremos uma reunião amanhã com toda a administração da universidade para, além de explicar essa situação, definir as prioridades”, disse.

“A situação é que deixamos de ter uma preocupação de número de pessoas, se estamos com número ideal ou não, para ter uma preocupação se teremos condições de ter a universidade aberta, não apenas para os 25 mil estudantes, mas também para os serviços que a universidade presta”, afirmou.

Para Myrian, a expectativa é de que o Ministério da Educação recue da decisão de corte no orçamento das federais. Ela disse acreditar que a mobilização feita no País possa ajudar a mudar a decisão do Governo.

Ainda em maio, ela terá uma reunião com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para tratar do assunto.

“É nossa expectativa. Como outras ações do Governo foram retornadas, a gente espera que com a mobilização da sociedade, das universidades e institutos federais, o Ministério da Educação se sensibilize com essa questão e revogue o corte para tornar viável o planejamento”, disse.

Decreto

No dia 29 de março, o Governo Federal publicou, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, o decreto de programação orçamentária, onde o bloqueio de mais de R$ 29 bilhões em gastos no Orçamento 2019 foram detalhados.

A área mais atingida foi a Educação (R$ 5,83 bilhões), seguida da Defesa (R$ 5,1 bilhões).

Em termos percentuais, o maior bloqueio aconteceu no Ministério de Minas e Energia (79,5% do total), seguido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (41,97%), Infraestrutura (39,46%), Defesa (38,61%), Turismo (37,12%), Desenvolvimento Regional (32,37%).

Os menores contingenciamentos foram nas áreas de Saúde (2,98%), na Controladoria-Geral da União (13,63%) e no Ministério das Relações Exteriores (19,97%).

As emendas parlamentares (recursos que deputados e senadores destinam para investimento em estados e municípios) sofreram bloqueio de R$ 2,95 bilhões.

