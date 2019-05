BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O teto de uma sala de aula da Escola Estadual Santos Dumont, localizada no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá, caiu durante a forte chuva que ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (8).

Segundo o pai de um aluno, que pediu para não ter o nome divulgado, as crianças estavam em aula no momento do acidente. De acordo com ele, por pouco os destroços não atingiram os estudantes.

Além disso, parte do teto da enfermaria do Pronto Socorro de Cuiabá, no Bairro Bandeirantes, também desabou. A Prefeitura informou que havia cinco pacientes no local, que logo foram remanejados.

Conforme o Corpo de Bombeiros, pelo menos 16 árvores foram derrubadas pelo vendaval na Capital. Uma delas caiu dentro do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no Bairro Centro Sul.

Outras árvores também caíram na Avenida Beira Rio e uma das pistas acabou sendo bloqueada.

Outra árvore foi derrubada em cima de um carrinho de cachorro quente, na Praça Bispo Dom José, no Centro. Uma pessoa que se abrigava da chuva, flagrou o momento em que a árvore vai ao chão em um vídeo.

Já perto da Farmácia de Alto Custo, uma árvore atingiu um veículo, que ficou preso.

Os bombeiros também registraram outras quedas de árvores na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e no Bairro Lixeira.

Em um vídeo, uma motorista registrou uma faixa publicitária enroscada em fios de energia elétrica durante a chuva.

Em Várzea Grande

O Município de Várzea Grande também sofreu danos devio ao temporal. De acordo com a Prefeitura, dois postes de energia caíram, na Estrada da Guarita, comprometendo também o abastecimento de água em grande parte da cidade.

A previsão inicial é de que o fornecimento de energia retorne em até seis horas.

Ainda conforme a Prefeitura, caminhões pipa reforçarão o abastecimento de água para serviços essenciais.

Veja as imagens: