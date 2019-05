JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma jovem identificada pelas iniciais P. H. G. S., de 21 anos, e um homem, I.G., de 39 anos, morreram nesta quarta-feira (8) em um grave acidente na BR-070, em General Carneiro (a 442 km de Cuiabá).

No local, dois veículos – um VW Gol e um Fiat Uno – colidiram de frente. Outras três pessoas – dois homens e uma mulher – ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 140, por volta das 14h.

Os policiais relataram que P.H.G.S. era condutora do Fiat Uno, que tinha placas de Várzea Grande. Ela morreu na hora.

Já I.G. conduzia o veículo Gol e chegou a ser socorrido, mas morreu no caminho para o hospital. As outras três pessoas envolvidas no acidente estavam no carro com ele.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.