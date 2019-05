DA REDAÇÃO



Nesta quinta-feira (9) quatro cidades e a Serra de São Vicente realizarão sessões de curtas realizados no Estado.

Consulte a programação e a classificação indicativa dos filmes nas redes sociais do Cineclube Coxiponés da UFMT e de outros membros da REC-MT.

As sessões iniciam no período vespertino em Cuiabá, na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. O projeto Cineteca faz uma homenagem ao Dia das Mães com a exibição do curta “Imagem da Terra - Dunga Rodrigues ontem, hoje e por toda vida (Márcio Moreira, Luiz Carlos Ribeiro & Kátia Meirelles, 2001, 16’).

Ainda em Cuiabá, no período noturno (19h30), o CineSesc Arsenal exibe os curtas Confirmou presença (2016, 26’) e, A gente nasce só de mãe (2017, 20’), ambos de Caru Roelis, e Aquele disco da Gal (Juliana Curvo & Diego Baraldi, 2017, 25’).

Os realizadores dos curtas estarão presentes para conversa em mais uma edição do projeto CineSesc Debate.

Sinop realiza duas sessões na noite de quinta-feira, uma na UFMT e outra no Colégio Regina Pacis. Na exibição do projeto CinePense, que acontece às 19h no Auditório 9 – Bloco 2 – Xingú do Campus Sinop da UFMT, serão exibidos os curtas Filhos da lua na terra do sol (Danielle Bertolini, 2016, 15’) e Teodora quer dançar (Samantha Col Debella, 2017, 22’).

Já no Colégio Regina Pacis, às 19h30, a atração são os curtas A lenda do minhocão do Pari (Marcelo Okamura, 2011, 7’), Licor de pequi (Marithê Azevedo, 2016, 15’), Maria da Lei (Fernanda Silva Oleszynski, 2017, 20’), A voz de uma nação (Bruno Barbosa Malheiros de Mello, 2017, 16’), Capacetes Brancos (Ana Julia Bermal, 2017, 14’) e Enquanto houver vida (Gabriel Perez e Kiara Baco, 2017, 14’).

No Auditório Jonas Pinheiro do IFMT Campus Serra de São Vicente, às 19h serão exibidos os curtas 3 tipos de medo (Bruno Bini, 2016, 20’), Teodora quer dançar (Samantha Col Debella, 2017, 22’), Filhos da lua na terra do sol (Danielle Bertolini, 2016, 16’) e Palavras (João Manteufel, 2018, 26’).

Em Rondonópolis, o realizador Rafael Irineu estará presente para conversa com estudantes e professores da Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho, em projeção organizada pelo Sesc Rondonópolis.

Serão exibidos os curtas A gente nasce só de mãe (Caru Roelis, 2017, 20’), Cor-Age (Gracielle Soares, 2014, 11’), Meu Rio Vermelho (Rafael Irineu, 2016, 20’) e Majur (Rafael Irineu, 2018, 20’).

A cidade de Cáceres recebe sessão do Cineclube Peskaria de Cinema, realizada na Unemat Cáceres, campus Jani Vanini, às 19h, com presença de realizadores.

Serão exibidos os curtas Manoel Chiquitano Brasileiro (Aluízio de Azevedo e Glória Albuês, 2012, 27’), As seduções de um boto (Jonathan Amorim, 2014, 11’), Vida em cores (Leandro Peska, 2013, 12’), É o pó de guaraná (Valber Zacarkim, 2013, 12’), Cor-Age (Gracielle Soares, 2014, 11’) e Sem ideias pra um curta (Jefferson Blun e Valber Zacarkim, 2011, 5’).