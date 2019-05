BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um balanço divulgado na tarde desta quinta-feira (9) sobre temporal da quarta-feira (8) na Grande Cuiabá mostrou que, no total, o Corpo de Bombeiros atendeu 40 chamados. Quedas de árvores sobre carros, muros e em meio a vias públicas foram os principais atendimento realizados pelos socorristas.

Foram registrados chamados de Cuiabá e Várzea Grande. Porém, dez bairros de Cuiabá concentraram os maiores números de ocorrências.

Moradores dos bairros Grande Terceiro, Jardim Itália, Centro Sul, Bosque da Saúde, Porto, Nova Várzea Grande, Morada dos Nobres, Cophamil, Lixeira e Cidade Alta foram os principais afetados.

A grande demanda foi considerada atípica pelo Corpo de Bombeiros. Os diversos chamados ainda fizeram com que as equipes precisassem continuar os atendimentos posteriormente.

Apenas na tarde de quarta-feira (8), 26 chamados foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a assessoria, até o final da manhã de quinta-feira (9), as equipes ainda atendiam aos chamados, totalizando seis ocorrências.

Danos em escolas e Pronto Socorro de Cuiabá

O teto de uma sala de aula da Escola Estadual Santos Dumont, localizada no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá, caiu durante a chuva.

Conforme o Corpo de Bombeiros, pelo menos 16 árvores foram derrubadas pelo vendaval na Capital. Uma delas caiu dentro do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no Bairro Centro Sul.

Parte do teto da enfermaria do Pronto Socorro de Cuiabá, no Bairro Bandeirantes, também desabou. A Prefeitura informou que haviam cinco pacientes no local. Eles foram transferidos para outro setor.

