BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

O chefe da Gerência de Combate ao Crime Organizado, delegado Flávio Stringueta, afirmou que a Polícia Civil irá "responder à altura" aos bandidos que tentarem executar planos de ataque como o registrado em Cuiabá, na última sexta-feira (10).

Na ocasião, bandidos fortemente armados tentaram roubar malotes de um carro-forte que iria abastecer os caixas eletrônicos do Supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal. Houve troca de tiros com vigias do carro-forte e policiais da GCCO. Três assaltantes morreram.

"A repressão será à altura do que eles [criminosos] merecem. Se estiverem armados, vamos reprimir com armas. Se não estiver com armas, vamos prender", disse Stringueta.

Ao MidiaNews, o delegado ainda exaltou a ação da polícia, reafirmando que a operação foi "cirúrgica". Ele explicou que a Polícia Civil já fazia o monitoramento dos assaltantes e que esse tipo de crime não irá prosperar no Estado.

"Nosso recado [para criminosos] é que ladrões de carro-forte e 'novo cangaço' não vão se criar aqui em Mato Grosso", disse o delegado, fazendo referência ainda às quadrilhas de assalto a banco.

Entenda o caso

O tiroteio dentro do Supermercado Atacadão ocorreu por volta das 14h40, nessa sexta-feira (10). Nenhum funcionário ou cliente do estabelecimento ficou ferido.

A quadrilha foi surpreendida pela ação dos policiais e dos seguranças do carro-forte.

Na ocasião, dois suspeitos conseguiram fugir em meio a clientes que correram para as saídas do supermercado durante a troca de tiros - sendo que um deles carregava uma submetralhadora. Eles ainda não foram identificados ou localizados pela Polícia Civil.

Investigação

A Polícia Civil apura a possível participação de uma funcionária da Brinks, que fazia a segurança do carro-forte quando a tentativa de assalto aconteceu.

A suspeita é de que a mulher tenha passado informações importantes sobre a rota e horários do carro-forte no estabelecimento, de acordo com Stringueta.

Outra possibilidade investigada é se os bandidos agiam sob ordens do Comando Vermelho.