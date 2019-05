do PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Agronegócio amplia sua presença internacional e responde por 67% das exportações catarinenses no primeiro trimestre de 2019. O setor gerou receitas que passam de US$ 1,28 bilhão para Santa Catarina, um crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período do último ano.

“O agronegócio catarinense vem mostrando a sua força e crescendo anos após ano. Santa Catarina é hoje referência internacional pela qualidade de seus produtos, pela alta qualificação de seus produtores rurais e pelo cuidado constante com a saúde de seus rebanhos e suas lavouras. Iniciamos o ano com ótimas notícias para o agronegócio catarinense, crescemos em uma taxa maior do que o Brasil nesse primeiro trimestre e a nossa expectativa é de ampliarmos ainda mais nossa presença internacional”, destaca o secretário da Agricultura e da Pesca, Ricardo de Gouvêa.



Nos três primeiros meses de 2019, Santa Catarina exportou US$ 1,92 bilhão, uma queda de 2,1% em comparação ao primeiro trimestre de 2018. Na contramão, o agronegócio aumentou suas vendas, com resultados positivos em todos os setores - produtos de origem animal, vegetal e florestal. A agropecuária Catarinense inicia o ano com uma alta de 7,7% nos embarques, desempenho superior ao agronegócio brasileiro que teve um crescimento de 3%.



Exportações de carnes

O setor produtivo de carnes é o carro chefe das exportações catarinenses. Os embarques de proteína animal respondem por 35,5% das vendas internacionais de Santa Catarina e por 53% das exportações do agro. Ao todo, as carnes, leite, ovos e peixes trouxeram ao estado um faturamento de US$ 682,7 milhões - aumento de 8,8% em comparação com o primeiro trimestre de 2018.



O resultado catarinense chama atenção no cenário nacional. Enquanto o estado comemora os bons números, as exportações brasileiras de proteína animal tiveram uma queda de 6,9% no primeiro trimestre de 2019.



O principal produto exportado por Santa Catarina é a carne de frango, que sozinha responde por 22,4% do faturamento estadual. Outro destaque é a carne suína, com 8,2% das exportações catarinenses nesse primeiro trimestre - com a perspectiva de crescimento devido à crise na suinocultura chinesa.



A produção de carnes de qualidade é a marca registrada de Santa Catarina no mercado internacional. O estado é reconhecido pela excelência sanitária de seus rebanhos e pela eficiência de sua defesa agropecuária. Hoje, Santa Catarina têm acesso aos mercados mais exigentes e competitivos do mundo.



Produtos de origem vegetal

A produção vegetal gerou um faturamento total de US$ 257 milhões, um aumento de 12% no primeiro trimestre de 2019.



O complexo soja traz o maior faturamento da produção vegetal, foram mais de US$ 147,4 milhões com 396,3 mil toneladas embarcadas.



Produtos florestais

A produção de madeira e obras de madeira também vem ganhando o mercado internacional. As exportações do setor geraram receitas de US$ 348 milhões para Santa Catarina - incremento de 2,9% nos três primeiros meses desse ano.

Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cep

Fonte https://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/agronegocio-responde-por-67-das-exportacoes-catarinenses-em-2019-183175