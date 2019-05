de O DIA



Autoridades de questões ambientais dos Estados Unidos afirmaram na quinta-feira que vão considerar oficialmente listar a girafa como uma espécie ameaçada de extinção. O movimento é esperado por entidades ligadas à conservação ambiental alarmadas com o declínio do mamífero africano no país, assim como o crescente mercado doméstico de produtos derivados do animal.

As informações são do jornal americano The New York Times.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira que encontrou "informações substanciais" que listam as girafas como ameaçadas de extinção sob a Lei de Espécies em Perigo. A descoberta ocorreu mais de dois anos depois que grupos de conservação solicitaram a proteção à administração de Trump.