O casamento de Carlinhos Maia promete ser um dos eventos mais badalados do ano. O digital influencer se casará com Lucas Guimarães, à beira do rio São Francisco, no dia 21 de maio, às 16h30. A cerimônia será celebrada pelo poeta goiano Júlio César.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do UOL, somente a festa, sem contar as atrações, está avaliada em mais de R$ 1 milhão e nada sairá do bolso do digital influencer.

Tudo está sendo organizado pela sergipana Aninha Souza e os pombinhos não vão desembolsar nada pela festa, eles “pagarão” com divulgação nas redes sociais. Ainda segundo o jornalista, mais de 370 empresas mandaram propostas oferecendo seus serviços para o evento. Sem gastar com a festa, Carlinhos e Lucas vão ajudar os amigos com passagens e roupas para que as pessoas queridas do casal tenham possibilidade de estar na festa.

O local tem capacidade para 450 pessoas e promete contar com uma série de celebridades, como Anitta, Wesley Safadão, Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Simone, Simaria, Alok, entre outros.

