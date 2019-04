DA MARIE CLAIRE



Graciele Lacerda e Zezé di Camargo assumiram o namoro em 2014 e fazem planos para o casamento, mas sempre tem um ou outro que especula que ela está junto dele por causa do dinheiro, mas a jornalista afirma que tem seu próprio sustento. A jornalista capixaba conta à Marie Claire que não recebe um centavo sequer do cantor e diz que ele até se assustou com sua independência financeira.

“O dinheiro do Zezé é dele e não meu. É fruto do trabalho dele. Eu o acompanho nos shows e sei o quanto ele rala. A vida de artista não é fácil: são horas de sono perdidos, risco nas estradas, cansaço excessivo por causa de muitos shows e sei o quanto é cansativo. Sempre dei valor ao dinheiro e por que não farei isso com o dinheiro dele? É o trabalho dele. Não posso pegar este dinheiro e viver como uma dondoca. Não posso sair comprando tudo e fazendo viagens. Ele ajuda muita gente, sustenta e não me sinto neste direito. Eu tenho dois braços, duas pernas e porque não trabalharia? A melhor coisa que tem é ter o seu próprio dinheiro, comprar sua roupa”, explica.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ela tem faturado alto em publicidades que faz na rede social e, assim como seu noivo, também aproveita o espaço para o bem. Recentemente Graciele recebeu um prêmio no Itai (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil), em Santos, no litoral de São Paulo, por sua ajuda na campanha de arrecadação de cabelos e roupas.

“Eu ganhei um prêmio de responsabilidade social. Ano passado eu os ajudei e eles disseram que até hoje recebem doações por conta desta ajuda. Também doei roupas para um bazar beneficente cuja renda é revertida para instituições filantrópicas. Sabendo disso, eles resolveram me homenagear. Fiquei muito emocionada”, conta.

Ela afirma que desde criança tinha este espírito empático e aos 11 anos de idade dizia à mãe que queria montar um asilo para cuidar de velhinhos.

“Sou apaixonada por eles e meu primeiro bazar teve a renda revertida para um asilo de Vitória. Fiz questão de ir até lá entregar o dinheiro, conversar com eles e tenho um carinho muito grande pelos velhinhos. Eu cresci com isso na cabeça, mas descobri que não é tão fácil assim, ainda mais aqui no Brasil em que tudo é muito burocrático. Para começar, separei minhas roupas durante um ano, arrecadei brinquedo e juntei dinheiro para comprar chocolate na Páscoa. Depois, quando comecei a ganhar notoriedade, senti a vontade de ajudar ainda mais. Cheguei a juntar roupas por dois anos e arrecadei 20 mil reais. A renda foi revertida para um asilo e um hospital do câncer de Goiânia. No ano seguinte, eu juntei mais 23 mil reais e doei para três instituições: um hospital de crianças com câncer, outra que auxilia crianças com AME e uma ONG protetora de animais”, enumera.

Ligação com a família de Zezé

Por falar em velhinhos, Graciele diz que é muito ligada a Dona Helena e Seu Francisco, os pais de Zezé di Camargo. Ela lembra que seu pai morreu faz nove anos e o sogro é muito parecido com ele tanto na personalidade quanto na aparência.

“É praticamente igual a ele seja na simplicidade quanto no jeito de falar bem caipira, no corpo magrinho. Sempre falei isso. Quando o conheci, o abracei como se fosse o meu pai. É um amor enorme. Ele é muito fofo comigo, brinco com ele, o faço rir. O Zezé passou uma fase muito afastado da família e os meus sogros falam que eu o devolvi para eles. Às vezes ele ia para Goiânia e não visitava os pais por ter outros compromissos, mas eu sou muito ligada à família e, ao chegar na terra deles, fazia com que o Zezé ficasse na casa dos pais nem que fosse meia hora. Hoje ele não deixa de ir para lá. Sempre vê os pais e voltou a ter este contato próximo. Os dois sempre falam que eu o trouxe de volta”, narra.

Wanessa Camargo confessou em entrevista recente à Marie Claire que já reprovou o namoro de Graciele com o pai, mas hoje tem uma boa relação com a madrasta. A jornalista, por sua vez, confirma a informação e diz que as duas têm uma ótima relação.

“A gente se diverte juntas. Certo vez, passamos uma noite inteira na fazenda do Zezé jogando cartas, cantando, brincando com as crianças e é tudo muito bom. Ela é parecida comigo, moleca, simples, gosta de estar desleixada em casa e combinamos muito.”

Outra integrante da família que ganhou o coração da mulher de Zezé foi Camilla Camargo, que está grávida do primeiro filho. Graciele conta que tem um carinho grande pela futura mamãe e que transferiu o amor do pai para os filhos.

“Não tenho como me sentir mãe deles porque eles já têm uma. É algo que não se substitui. Eu não sou mãe, então não sei dizer a dimensão disso. Quando tiver meu filho, saberei o que é isso, mas tenho preocupação, carinho e cuidado. Em casa eu tenho mais contato com o Ygor porque ele mora conosco, dou conselhos, carinho e conversamos muito sobre o futuro. As meninas já são mais casadas, mas a preocupação é a mesma”, fala.

A história da família Camargo não para por aí: se for pela vontade de Graciele e Zezé, eles realmente vão ter um filho em 2020.

“Estamos preparando para talvez acontecer no ano que vem. Quero ser mãe, mas tudo tem o seu tempo. Antigamente todo mundo cobrava muito, mas não era uma prioridade na minha vida. Tudo na minha vida eu deixo acontecer. Tudo o que eu faço não foi planejado. Casar também não tem nenhum planejamento e quando tiver de acontecer, vai ser. Por enquanto temos a vontade de ter um filho, que será planejado e não enfio os pés pelas mãos. Se não for assim, tenho a impressão que vai dar errado. Não dá para atropelar isso. Não vou pela cabeça dos outros”, finaliza.

