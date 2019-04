DO METRÓPOLES



O deputado federal Alexandre Frota se revoltou com o programa No Paraíso, comandado pela modelo Giovanna Ewbank. De acordo com um áudio divulgado pelo colunista Leo Dias, do portal UOL, o ex-ator pornô reclama do valor absurdo que a atração, exibida pelo canal GNT, recebeu para ser produzida.

Conforme o edital da Agência Nacional do Cinema (Ancine), o projeto de Ewbank teve aprovação para captação no valor de R$ 2.992.514,25 baseada na Lei Áudio Visual. O acordo se deu em setembro de 2018. A atração conta com 16 episódios ambientados em Fernando de Noronha, nos quais a esposa de Bruno Gagliasso interage com celebridades como Bruna Marquezine e Preta Gil.

Frota, porém, criticou até mesmo a audiência da produção. Como membro titular da Comissão de Cultura do Governo e disposto a opinar sobre a classe artística, o ex-ator disparou em áudio: “A Giovanna buscou um incentivo para fazer um seriado todo filmado em Fernando de Noronha, onde eles têm uma pousada. Uma produção cara para um programa que tem audiência pífia […] Eu acho que ela não tem esse valor todo. Esse tipo de coisa não terá mais moleza”.

A Dias, a assessoria de imprensa da modelo, que falou por meio do advogado dela, informou que o programa não foi idealizado pela loira. “Giovanna foi contratada por uma produtora, como qualquer outra atriz ou apresentadora poderia ser, e cedeu seu nome ao programa. Portanto ela é mera prestadora de serviço, assalariada, que obedece às origens da produtora que é a melhor forma titular dos direitos patrimoniais de todo o programa”, declarou Ricardo Brajterman, se referindo à empresa Sentimental Filmes LTDA.

“Na verdade o Alexandre está querendo aparecer e usar nomes de pessoas famosas, mas sem checar as informações, por isso ele vem sendo processado e condenado pelo judiciário por conta das informações inverídicas que vem divulgando”, concluiu o advogado.

