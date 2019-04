Pessoas sem abraçam perto do local da chacina no México

DO G1



Um ataque de um grupo armado em uma festa deixou 13 mortos – cinco mulheres, um criança e sete homens – nesta sexta-feira (19) no estado de Vera Cruz, no México, segundo autoridades locais.

De acordo com a polícia, os fatos aconteceram às 21h (horário local) no município de Minatitlán, uma região petrolífera duramente atingida pela criminalidade organizada.

As testemunhas e sobreviventes disseram que homens armados entraram na festa, que acontecia na colônia operária do município, e queriam levar uma pessoa do local, mas os convidados tentaram impedir. Então, o grupo começou a atirar.

Tropas do Exército mexicano, da Secretaria da Marinha e da Polícia Estadual foram para o local e montaram uma operação de proteção às testemunhas, além de iniciar a busca pelos autores do ataque.

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/20/grupo-armado-entra-em-festa-e-mata-13-pessoas-no-mexico.ghtml