Fabio da Lua, marido de Thaeme, dividiu algumas fotos de Liz, sua filha primeira filha com a cantora. A menina nasceu no último sábado e o empresário enalteceu a força de Thaeme durante o parto.

"Queria falar desta grande mulher chamada @thaeme e também de todas as mulheres do mundo que têm a coragem de só de tentar o parto normal. Hoje tive uma experiência que me fez valorizar a coragem destas mães, pois @thaeme ficou do dia 18/04/19, quinta-feira, das 03h13 da madrugada, ao dia do nacimento, na chegada da nossa linda @lizmarioto no dia, no dia 20/04/19, sábado. Mais ou menos umas 39 horas tentando o parto normal", contou ele.

O maridão ainda relembrou as fortes dores que Thaeme sentia durante a tentativa de parto normal. A cantora teve que fazer cesariana.

"Não conseguiu a dilatação ideal. Tamanha a tentavia, teve muita dores mesmo. Com este tempo todo de tentativas para o parto normal da @lizmarioto, acabou tendo que ir para a cesariana. Estas 39 horas, vocês mulheres sabem bem o que é isto, o sofrimento que é. Então @thaeme, meus parabéns pela esta força que não conhecia em você. Hoje eu posso afirmar a garra de vocês mães é linda e grandiosa. Muito obrigado Deus por este momento único e por esta bênção de ser pai", disse ele.

Minutos depois, Thaeme também fez um post com um clique do parto, feito por Thalita Castanha.

"Antes de ver seu rosto eu já sabia, eu sonhava com você quase toda noite eu te esperava", disse ela.

Segundo a assessoria de imprensa da atriz, Liz nasceu neste sábado, às 17h37, de cesária, e pesa 2,850 kg. Mãe e filha passam bem.