Entre uma apresentação e outra, Anitta usou seu Instagram Stories, neste sábado (20), para mandar uma mensagem para lá de inusitada para Selton Mello. Em vídeo, aos risos, ela pediu que os fãs seguissem o perfil do ator e deixassem comentários pedindo que Selton não cobre pelo o videoclipe que eles devem fazer em parceria.

Ela, no entanto, explica que ainda não tem prazo para que o projeto saia do papel. “Porque esse ano já chega, né? Tenho mais dinheiro pra fazer clipe não! A não ser que ele queira me dar um de presente.

Segue ele aí e comenta lá para ele me dar um clipe de presente, porque tem mais não, já foi toda a verba!”

Recentemente, a cantora colocou no mercado dez canções acompanhadas de dez videoclipes, todos integrantes do álbum Kisses que conta com produções em três línguas diferentes: português, inglês e espanhol.

Os seguidores, de fato, foram ao perfil de Selton para pedir o “presentinho”.

