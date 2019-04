DA QUEM



Fábio Luis de Jesus, o MC Koringa, fez uma cirurgia a às pressas nesta segunda-feira (22). O cantor estava com um tumor ósseo dentro do canal auditivo chamado de osteoma, segundo sua assessoria de imprensa. O procedimento já acabou e o cantor ainda não acordou.

A cirurgia foi realizada pela Dra Mônica Majeski, no hospital São Francisco, às 12h, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Horas antes da cirurgia, Koringa relatou que estava bastante preocupado com a cirurgia por correr o risco de perda auditiva.

"Preciso da minha audição em boas condições devido ao meu trabalho como cantor e produtor musical. Se trata de um osteoma. Um tumor benigno de tecido ósseo", disse Koringa, que já sabia do problema há anos, mas estava adiando a cirurgia.

"Eu já vinha empurrando com a barriga essa cirurgia há anos, mas a consciência da responsabilidade que tenho à frente da família me fez repensar e não adiar mais."

Pai de Thamyris, Anna Vitória e Líva, o cantor, de 39 anos, conta que a filha do meio está muito preocupada. "A Anna disfarçou, disfarçou e dormiu colada em mim de ontem para hoje", conta.

Se tudo ocorrer bem, Koringa deve ser liberado na terça-feira (23) para se recuperar em sua casa. Alguns shows do cantor já foram cancelados para que ele pudesse se tratar, além do lançamento do clipe Casa Do Carvalho.

"Tivemos que cancelar o lançamento do clipe Casa Do Carvalho que estava previsto para essa semana. Sábado seria um evento fora do Rio, mas a Drª Mônica vetou viagens de avião por enquanto. Mas, domingo, se estiver tudo bem, darei uma entrevista para o Programa Funk do Jeito que você Gosta na 94 FM."

