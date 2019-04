DA CARAS



Jennifer Lopez vai homenagear o alfaiate que esteve durante muitos anos na equipe da grife Versace.

Luigi Massi trabalhou em um vestido destinado à cantora até a sua morte repentina no início deste mês.

A astista, que viverá em breve uma stripper em novo filme, revelou em um vídeo emocionante em seu canal no YouTube que portará uma de suas últimas criações para o Met Gala de 2019.

"Eu fui uma das primeiras pessoas para quem eles ligaram porque ele sempre gostou de criar os looks para mim", disse. "Eles sabem o quanto eu o amava e o quanto nos divertimos", acrescentou.

Uma das obras icônicas do profissional foi um vestido verde com motivos tropicais que J.Lo usou durante a cerimônia do Grammy Awards no ano 2000, que ela brinca que "quebrou a internet" naquela noite.

"Ele não falava nada de inglês, falava italiano. E eu não falava nada de italiano, mas de alguma forma sempre nos entendemos", explicou. "Foi muito bom termos trabalhado juntos por 20 anos".

Reprodução Jennifer Lopez no Grammy Awards em 2000

