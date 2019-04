DA QUEM



Estrela do time italiano Juventus, Cristiano Ronaldo já é bem conhecido pelo corpão escultural. E mais uma vez ele chamou a atenção por conta dos músculos ao postar um clique só de cueca em seu Instagram.

No clique, divulgado nesta terça-feira (23), o craque português dos gramados apareceu de cueca roxa personalizada com seu nome. O corpo sarado, com tanquinho trincadíssimo e coxas musculosas, rendeu muitos comentários e curtidas.

Em algumas horas, CR7, de 34 anos, recebeu mais de 58 mil mensagens - a maioria delas elogios - e likes, acumulando quase 7 milhões. "Você é o melhor de todos", "lindo!" e "como não ser o amor da minha vida?" estavam entre os elogios deixados no posto do bonitão.

Namorando a modelo argentina Georgina Rodríguez, CR7 é pai de Cristiano Ronaldo Junior, de 8 anos, dos gêmeos Mateo e Eva, de 1 ano e 10 meses, gerados por uma barriga de aluguel, e de Alana, de 1 ano e 5 meses, sua primeira filha com a amada.

