A polêmica de separação de Angelina Jolie e Brad Pitt ainda não acabou. A atriz teria decidido cortar cinco de seus seis filhos de sua fortuna de US$ 116 milhões, cerca de 454 milhões de reais, segundo o site RadarOnline. Ela deve deixar tudo para seu filho mais velho, Maddox.

De acordo com fontes do site, a decisão teria enfurecido Brad. Para piorar a situação, Angelina já teria entrado com os documentos para recuperar seu nome de solteira. Os dois ainda são pais de Pax, 15; Zahara, 14; Shiloh, 12; e dos gêmeos Knox e Vivienne, 10.

A separação começou em setembro de 2016. O FBI foi chamado para investigar as alegações de que Pitt atacou Maddox durante uma discussão em um avião que ia da França para os Estados Unidos. O ator foi inocentado de qualquer irregularidade.

