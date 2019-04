DA REVISTA MONET



O ator Daniel Portman revelou ter sido assediado sexualmente por espectadoras da série ‘Game of Thrones’ por causa da fama de bem dotado do personagem vivido por ele na produção.

Hoje aos 27 anos e intérprete do aspirante a cavaleiro Podrick na série inspirada nos livros de George R.R. Martin, Portman tornou público seu drama com fãs da produção em entrevista publicada na mais recente edição da revista Esquire Magazine.

“Eu já fui tocado por muitas fãs”, disse o ator na matéria. “Há uma quantidade de mulheres mais velhas, muito mais velhas que são muito…”, a matéria diz que o Portman fica em silêncio e faz com os mãos o gesto de estar apertando alguma coisa. O artista acaba não dando detalhes de suas experiências, mas deixa claro que não houve consentimento de sua parte para os assédio que relata.

“O que você pode fazer? Você compreende? É óbvio, você pede para pararem. Nesse momento e nessa época, você acha que as pessoas acabariam conseguindo separar realidade e ficção”, lamenta. “Eu não quero dizer que ser tocado faz parte do pacote, mas as pessoas ficam malucas com isso e com certeza não é legal”, declarou o ator.

Portman encerra dizendo ter se divertido com as primeiras interações com fãs da série, mas que depois a situação acabou fugindo de seu controle. “Eu tinha 20 anos quando isso começou, então era como uma criança em uma loja de doces. Um ator de 20 anos, que acabou de chegar nesse show gigante, e de repente ele é uma espécie de Casanova. As pessoas do mundo inteiro se questionam se isso é verdade”, afirmou.

No segundo episódio da oitava e última temporada de ‘Game of Thrones’, o personagem Podrick vivido por Portman roubou a cena, cantando a música emocionante que fecha o episódio.

Reprodução O ator Daniel Portman junto com a atriz Gwendoline Christie em cena de Game of Thrones

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/ator-de-game-thrones-revela-ter-sido-assediado-sexualmente-por-mulheres-apos-interpretar-personagem-bem-dotado.html