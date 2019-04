DA REVISTA MONET



O ator Robert Pattinson disse estar disposto a trabalhar de graça para atuar com as atrizes mais talentosas do mundo e combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres em Hollywood.

“Se é uma questão entre receber mais e trabalhar com as piores atrizes ou ganhar menos e trabalhar com as melhores atrizes, eu trabalharia de graça”, disse o astro em entrevista ao jornal inglês The Sunday Times.

A diferença salarial entre atores e atrizes é um tópico em alta em Hollywood. Recentemente foi revelado que a atriz Michelle William recebeu menos de mil dólares para participar das refilmagens de uma sequência de cenas do drama ‘Todo o Dinheiro do Mundo’ (2017), o colega de elenco dela, Mark Wahlberg, recebeu US$ 1,5 milhão para o mesmo trabalho.

O salário recebido pela atriz Gal Gadot pelo trabalho dela em ‘Mulher-Maravilha’ (2017) também foi alvo de críticas. Os US$ 300 mil recebidos por ela equivalem a apenas 2% do montante pago ao ator Henry Cavill para estrelar ‘O Homem de Aço’ (2013).

Na época do lançamento da comédia romântica de ação ‘Sr. & Sra. Smith’ foi noticiado que Brad Pitt recebeu US$ 20 milhões pelo filme e Angelina Jolie apenas US$ 10 milhões.

Na mesma entrevista, Robert Pattinson também classificou como “rudes” os questionamentos públicos constantes, vindos principalmente de pessoas que ele não conhece, sobre sua vida romântica. No momento, a imprensa especializada diz que ele está em um romance com a modelo Suki Waterhouse.

Reprodução Kristen Stewart e Robert Pattinson em cena do primeiro filme da franquia Crepúsculo

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/robert-pattinson-diz-estar-disposto-trabalhar-de-graca-para-atuar-com-atrizes-mais-talentosas-e-combater-desigualdade-salarial.html