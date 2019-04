DA QUEM



Após a confirmação de que o corpo encontrado no mar de Ilhabela, no litoral de São Paulo, foi o da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, diversos amigos famosos dela usaram a web para lamentar a tragédia.

Um dos primeiros a fazer homenagem na web foi o relações públicas Diego Rodrigues, amigo próximo e de longa data de Carol. "Minha irmã de coração, sem acreditar em tudo que está acontecendo ... como bom sagitarianos que somos, a chama de minha esperança não se apagou por nenhum instante ... Que os Céus te recebam de braços abertos, com muito amor e acolhimento. Nossos 15 anos juntos nessa jornada me ensinaram muita coisa, sua alegria de viver, seu positivismo e sua humildade são exemplos a serem seguidos. Só me resta pensar que os melhores soldados são levados antes ... te amo pra sempre minha irmã! Que nossa chama do #fogodesagitario jamais se apague ... Vai com Deus!", escreveu ele.

Carol estava desaparecida após cair de uma lancha durante a tempestade que atingiu parte da região sudeste na noite do último domingo (28). Carol, como é conhecida, estava com o marido, o empresário Jorge Sestini, com quem se casou em janeiro deste ano. Eles caíram após ventos de mais de 100 km/h atingirem a embarcação. A informação foi confirmada a QUEM nesta segunda-feira (29) pelo comandante Wagner Goulart de Souza, delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião.

"Procede o desaparecimento da Caroline Bittencourt e já foi aberto um SAR (Search and Rescue, que significa Busca e Salvamento) e uma equipe Star nossa está fazendo buscas em coordenação e cooperação com o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros. Ela caiu do barco e o marido dela tentou salvá-la, mas não conseguiu e depois foi resgatado. Só os dois estavam no barco. É possível que ela esteja viva, mas ela foi levada pela correnteza", explicou o comandante.

Em nota oficial, a OXYgen Models também confirmou o desaparecimento da modelo. "Estamos em contato com familiares e amigos para prestar todo o apoio necessário e aguardando notícias das buscas feitas pela Marinha e pela Capitania dos Portos", afirmou Bruno Uchôa, assessor da empresa. A mãe da modelo também confirmou o desaparecimento da filha para a Record.

Em nota oficial, a Seção de Comunicação Social da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião deu detalhes do desaparecimento da modelo. "A Marinha do Brasil, por intermédio da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, informa que recebeu hoje, às 6h30, a informação de que, ontem, um tripulante de uma embarcação catamarã, cerca de 17 pés, de esporte e recreio, que havia saído de Ilhabela, por volta das 16h40, com sua esposa, com destino ao Pontal da Cruz, em São Sebastião, foi surpreendido pela forte ventania, superior a 40 nós (cerca de 70 Km/h), que assolou a região, ocasionando a queda da mulher no mar, o que o levou a saltar da embarcação para salvá-la, sem sucesso. No início da noite de ontem, por volta das 19h, o homem foi resgatado, com vida, por uma embarcação do Corpo de Bombeiros (3ºSGBMAR), após ser encontrado flutuando no mar. A embarcação onde o casal estava já foi recuperada. Pela manhã, tão logo chegou a informação à Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, duas embarcações da Marinha iniciaram as buscas em cooperação e coordenação com duas embarcações do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros local. A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e informa que as buscas prosseguem e serão realizadas sempre à luz do dia", afirmou o comunicado.

Na manhã de domingo, Carol postou um Stories no Instagram, mostrando o deque de um barco. A imagem foi a última que ela publicou em redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (29), quando o desaparecimento da modelo foi confirmado, Isabelle, sua filha de 17 anos, deixou sua conta no Instagram privada.

CONFIRA MAIS DEPOIMENTOS SOBRE CAROL:

Helinho Calfat, promoter

"Minha amiga querida, que Deus á tenha. Estou orando por você e pela sua família. Love you!!! Jamais esquecerei de você"

Celso Portiolli, apresentador

"Meus profundos sentimentos à família de Caroline Bittencourt. Peço a Deus para dar força e confortar o coração dos entes queridos. Muito triste com essa notícia"

Evandro Santo, humorista

"Muito triste mesmo. Sagitariana divertida, inteligente, guerreira. Gravou comigo tantas vezes, fui no seu programa, foi em todos os meus níveis, saímos para balada tantas vezes, foi no lançamento do meu livro, almoçamos e jantamos. Grande mãe, filha, profissional. Talvez o que me possa consolar foi saber que você foi uma mulher que aproveitou todos os momentos da sua vida, sempre com um sorriso, uma piada, uma gentileza de alma, uma delícia de pessoa. Faz um favor? Reencarne logo, porque o universo precisa de almas boas como vc. Te amei e te amo! Evandro Santo"

Adriane Galisteu, atriz e apresentadora

"Que tristeza meu Deus!!!! Carol linda, mãe maravilhosa!! Tá dificil demais de acreditar! Descanse em paz... Deus acalme os nossos corações dilacerados!! #Ripcarol"

