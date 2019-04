DO G1



O corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, é velado nesta terça-feira (30) no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

A modelo foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (29) na praia das Cigarras, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ela havia desaparecido na tarde de domingo (28) ao cair da lancha onde estava com o marido, Jorge Sestini, em Ilhabela. A hipótese é que a modelo tentou salvar dois cachorros que caíram no mar.

O corpo estava no Instituto Médico Legal (IML) em Caraguatatuba, no litoral norte, e deixou o local na noite desta segunda (29) e foi levado para uma funerária de Osasco, na Grande São Paulo.

Por volta das 7h20, o corpo da modelo saiu da funerária e chegou ao cemitério às 8h10. O velório é restrito aos familiares e amigos. Ainda não se sabe se o corpo será velado ou cremado.

Segundo a Capitania dos Portos, Jorge contou que estava com a esposa em Ilhabela e, por volta das 16h30, decidiram navegar em direção a São Sebastião, quando foram surpreendidos pela ventania. A modelo caiu no mar e o marido pulou na água na tentativa de resgatá-la. O casal estava a bordo de uma embarcação esportiva de 17 pés.

Investigação

A Marinha e Polícia Civil abriram inquéritos para investigar as circunstâncias da morte da modelo. Os dois órgãos informaram que o próximo passo é ouvir as testemunhas envolvidas, como o marido da vítima e o marinheiro que fez o resgate dele.

Segundo a Capitania dos Portos, a lancha deve passar por perícia nesta terça-feira (30). Uma equipe técnica vai até a marina, onde a embarcação está atracada, em São Sebastião, para realizar a vistoria.

O órgão da Marinha informou que não havia irregularidade administrativa na embarcação e a principal linha de investigação é que o acidente tenha sido causado pelo mau tempo.

Já a Polícia Civil informou que o inquérito foi aberto no 1º Distrito Policial de São Sebastião e que a princípio irá investigar diferentes hipóteses do que pode ter acontecido.

Caroline Bittencourt

Nascida no dia 13 de dezembro de 1981, a modelo se casou em janeiro deste ano com Sestini em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Na televisão, trabalhou na RedeTV!, como repórter do programa Top Report e na RecordTV, com o quadro 'Sete Segredos' no programa "Hoje em Dia". Durante 4 anos foi repórter do programa Amaury Jr.

Caroline se formaria em Nutrição no final deste ano. Ela pretendia abrir um consultório.

A modelo também foi rainha de bateria da escola de samba paulistana Unidos do Peruche no carnaval de 2016. Em 2012, desfilou como madrinha da bateria da escola Acadêmicos do Tucuruvi.

