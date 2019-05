DO METRÓPOLES



A atriz Núbia Oliiver deixou claro, durante o Superpop exibido na quarta-feira (1º/05/02) e comandado por Luciana Gimenez, que namora somente por interesse. De acordo com ela, “se manter é caro”, e o amor pode surgir do tipo de relação como a que ela mantém com homens. Sem papas na língua, a musa tratou de se explicar.

“Já escolhi muito o amor e só quebrei a cara. Hoje vou só por interesse. Não estou dizendo que faço programa. Quero uma pessoa que some na minha vida, financeira principalmente. Que seja delicado comigo no dia a dia, que saiba tratar. É raro encontrar uma pessoa que se dedique, que mime, que cuide de você. Deixo bem claro o que quero, quero isso”, desabafou.

“Tenho minhas contas que pago, não vou deixar de trabalhar, e se manter é caro”, declarou ainda. Núbia afirmou não depender de homem nenhum, e que sua vida hoje “está bem resolvida”. Porém, destacou: “Mas não posso almoçar todo dia em restaurantes caros, viajar para os Estados Unidos… Posso querer uma pessoa que pague isso pra mim”.

Por fim, Núbia deu sua opinião acerca de amar alguém. “É uma coisa muito séria, acho que amei duas vezes na minha vida. Quando você se relaciona por interesse, o amor vem”, garantiu a apresentadora, cuja carreira é marcada por polêmicas.

Veja o vídeo:

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/nubia-oliiver-diz-que-namora-por-interesse-se-manter-e-caro