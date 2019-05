ANNA LUIZA SANTIAGO

Ao ser perguntada sobre o que as pessoas mais pesquisam a seu respeito na internet, Gloria Maria é certeira:

- A idade, né?

A questão povoa o imaginário popular há anos e a jornalista - que, reza a lenda, tem 69 - quer manter a curiosidade dos telespectadores acesa.

- Eu viajo o tempo todo. Aonde vou, preciso mostrar minha identidade. Não tenho como esconder a idade. Todo mundo sabe, não existe mistério. Mas isso virou um folclore. Todos ficam intrigados porque tenho quase 40 anos de jornalismo. Três ou quatro gerações já me viram na TV. Então, pensam: 'Essa mulher tem 200 anos'. O que vou fazer? Quando falo, ninguém acredita. Então, melhor não falar. Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né? - diverte-se.

Gloria brinca que o "segredo" jamais deve ser revelado:

- Isso vai me acompanhar até a morte. Nem quando morrer vou deixar falarem a minha idade, nem no 'Jornal Nacional'. Eu tenho uma regra: quando fizerem meu obituário no 'JN', a única coisa que não pode ter é a idade. Eu fiz todo mundo se comprometer comigo. Se, depois de morta, eles botarem a minha idade, puxo a perna de todo mundo.

Seja qual for a idade de Gloria, certo é que ela não pretende levar uma vida sossegada na velhice. A ideia de parar de trabalhar passa bem longe:

- Aposentadoria? Nem morta. Enquanto eu tiver pernas e uma bengalinha para me levar aonde eu quiser, estou dentro. Quando não quiser mais, a Globo me aposenta. E também acho que, quando a pessoa se aposenta, mentalmente começa a ficar velha. Eu não quero nem pensar nisso. Nunca passou pela minha cabeça.

Pensamento semelhante tem um dos personagens que Gloria entrevistou para a edição desta sexta-feira, 3, do "Globo repórter". Ela viajou para a Macedônia e conheceu o também jornalista Krsto Topuzoski, que, aos 89 anos, continua na ativa:

- Ele é maravilhoso, muito bem humorado. Escreve até hoje. Conhecer essas pessoas não tem preço. A gente sempre tenta mostrar a alma do povo, o coração, a energia.

No programa, Gloria vai tratar ainda da origem de Alexandre, O Grande, nascido na Macedônia. As belezas naturais e a religião também entraram na pauta:

- Estivemos lá no outono, foi muito bonito. Fiquei impressionada com o lago Ohrid, que tem a maior diversidade natural do planeta. Outro ponto interessante foi saber que eles têm uma linha de islamismo que chamam de light. Não é preciso colocar véus nem aquelas roupas. E não há diferença entre homens e mulheres.

Nesta temporada do programa, Gloria mostrará também a primavera da Holanda e o inverno da Noruega, onde mergulhou num fiorde. Segundo a jornalista, essa foi a situação mais desafiadora. Desta vez, diz ela, não haverá momentos parecidos com os da viagem à Jamaica, em 2016, quando apareceu fumando maconha. As imagens viralizaram nas redes sociais e fizeram com que Gloria, nas suas palavras, virasse "a rainha dos memes". E a repercussão foi tanta que chamou a atenção das filhas dela, Maria e Laura:

- Até hoje aquilo é um problema. Às vezes minhas filhas entram na internet e aparece a mamãe fumando um cachimbão. Elas me perguntam: 'O que é isso?'. Eu tenho que explicar que é um ritual. Explico, explico, mas um dia elas vão saber que aquele ritual é com maconha mesmo.

Na próxima viagem, Gloria fará reportagens sobre o verão. O destino já está sendo escolhido junto com a equipe do "Globo repórter". Na atração desde 2010, a jornalista não pensa em novos projetos na emissora:

- Eu não sugiro nada, não quero nada. Meu projeto é viver bem e não ter problema. Cada hora que chegam com uma coisa, uma reunião... Deus me livre. Com quase 40 anos de trabalho, você acha que vou querer isso? Claro que tenho que fazer as coisas que a TV Globo me pede. Mas eles já entenderam que eu sou literalmente a ovelha negra. Não tem como me convencer de uma coisa que eu não queira. Eu vou ficar num programa enlouquecida com audiência, sucesso, crítica? Não. Eu quero namorar, não quero perder tempo com isso. Desejo cuidar das minhas filhas, namorar, ser feliz.

Sobre namoro, aliás, Gloria diz que está vivendo um relacionamento:

- Graças a Deus, né? Sem namoro, sem amor, a vida não tem sentido.

Se a relação é recente? Ela desconversa:

- Não (é recente). Quer dizer... Ah, não complica minha vida. Essa parte da minha vida não é pública. Eu casei e ninguém soube. Tem coisa que não interessa. Interessa a mim e a ele. As pessoas só ficaram sabendo porque, 20 anos depois da porcaria do casamento, eu encontrei a juíza numa festa. Sem saber que era segredo, ela me disse: 'Sou Maria Vitória, a juíza que te casou'. Ferrou minha vida, pronto. Casei e separei sem ninguém saber e, num minuto, acabou tudo.

E é com o bom humor que pautou toda esta entrevista que a jornalista quer seguir em frente.

- As pessoas estão insuportáveis, se achando, se levando a sério. Eu, graças a Deus, não entro nessa. Quero viver. Quero continuar enganando a idade. Enganando, não. Brincando com a idade - corrige-se, às gargalhadas.

TV Globo Gloria Maria com o jornalista Krsto Topuzoski, da Macedônia

