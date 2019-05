DO GSHOW



Com 50 anos de carreira, Baby do Brasil celebrou a trajetória no Conversa com Bial desta sexta-feira, 3/5. A cantora surpreendeu ao cantar com um coral gospel, que integra a turnê do show "Música Extravagante", no palco de Pedro Bial. A fé da pastora evangélica foi um dos assuntos do bate-papo e ela contou que o nascimento dos seis filhos foi um milagre.

“Eu não podia ter filho. Tenho seis. Eu fiz exame logo no início do meu casamento com o Pepeu [Gomes] e o médico disse: ‘Olha, você não pode ter filho, as alças do seu útero são muito longas, o seu útero é todo virado’.”

“Eu fui no cantinho e falei: ‘Pai, manda essas crianças maravilhosas para mim’.”

Baby disse que o novo show surgiu para estimular a criatividade após a última turnê, “Baby do Brasil Experience”.

“É um show que montei, fiz a direção musical muito louca porque a galera sabe que não entendo como dizer um acorde. Eu digo, por exemplo, quero um acorde que parecesse aquele monte com aquele coqueiro balançando.”

“Como fazer novo trabalho se você não expandir? Se não você fica apaixonado pelo que você já fez.”

A cantora ainda explicou por que por muito tempo ficou dedicada às músicas gospeis.

“Fiquei tão apaixonada quando fiz o meu primeiro louvor, foi algo tão forte, e o arrebatamento foi tão louco. Eu vi o Pai lá em cima, eu berrava, fiquei louca. Nunca mais aterrissei.”

Novos Baianos

Baby lembrou os Novos Baianos e contou que todos se tratavam como família.

“Todo mundo juntando tudo para multiplicar. Não tinha como sobreviver fazendo música se a gente não tivesse predisposição. Durante anos, eu nem soube o que era comprar um batom ou uma blusa. Eu não estava nem aí. Eu queria ver uma distorção maravilhosa do Pepeu.”

Após uma reunião da banda em 2016, a artista adiantou que eles vão se reunir para gravar um álbum juntos em breve.

“A gente tem que ter uma calminha porque cada um de nós está lançando o seu disco solo. Com isso, a gente refresca, dá um tempo para fazer novas músicas porque a gente tem mais disco de Novos Baianos, que é de inéditas.”

Celibato

Baby comentou que é adepta do celibato e como Walter Casagrande lidou com a prática durante o breve namoro em 2017.

“Casão é um herói.”

Ela disse que conseguiu ajudar o comentarista a lidar com o vício em drogas e elogiou o ex-namorado.

“Ele é uma pessoa incrível, muito querido, inteligente. Foi bacana porque ele me perguntou tudo de Cristo.”

Musical e documentário

A agenda de Baby em 2019 está lotada. Com a nova turnê, a cantora ainda integra o musical “70? Década do Divino Maravilhoso — Doc. Musical” e lança o documentário “Apocalipse Segundo Baby”.

