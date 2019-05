DA CARAS



Aos 91 anos de idade, Cid Moreira segue esbanjando animação e vitalidade por aí. O jornalista completou 50 anos de TV Globo e ainda tem chamado a atenção pelo bom humor em suas postagens nas redes sociais.

Com 73 anos de carreira, a voz mais marcante do Brasil é casada há 19 anos com a jornalista Fátima Sampaio. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Cid revelou nunca ter usado 'Viagra' na vida.

“Minha vida sexual, por enquanto, é normal. Primeiro, porque sou vegetariano e isso já desde os 33 anos. Então, como muita fruta, me alimento bem. Tenho em casa um salão que dividi ao meio, numa parte tenho aparelhos para musculação e, na outra, faço pilates. Também tenho duas saunas. Eu me trato muito e me exercito muito. Isso ajuda meu desempenho. Até aqui está tudo funcionando (risos). Tem gente bem mais nova que já está batendo pino. Tem cara que vicia em 'Viagra' e já viu né... Eu nunca precisei de 'Viagra'. Nunca tomei e nem vou tomar”, declarou o jornalista.

Perguntado sobre sua saúde, Cid, que já disse ser assediado nos Estados Unidos, respondeu que está 100%. “Minha pressão é igual a de um garoto. Não faço uso de remédios, apenas algumas vitaminas”.

O locutor tem provado ao longo dos últimos meses que é um homem moderno e está fazendo sucesso ao abrir a sua intimidade com os fãs, por meio da internet. “Estou curtindo muito. Comecei praticamente em janeiro deste ano. Estamos no quarto mês e já passei dos 250 mil seguidores no Instagram”, disse ele, à colunista.

Cid ainda contou por que decidiu aderir às novas tecnologias. “Eu nem ia entrar, não havia me interessado ainda. É que umas dez pessoas estavam usando meu nome como perfil falso. Ainda não tenho o selo oficial justamente por isso. Muita gente pensa que não sou eu”.

