A atriz Halle Berry arrasou durante o evento de lançamento do filme ‘John Wick 3: Parabellum’ (2019), estrelado por ela e pelo ator Keanu Reeves. A celebridade de 52 anos chamou atenção principalmente por causa da vestimenta utilizada por ela durante a premiere da produção, realizada em um cinema de rua de Nova York.

A artista, mãe de duas crianças, compareceu ao evento com uma peça única preta que deixou seus braços de fora e com uma transparência que exibiu um decote revelador.

Durante sua passagem pelo red carpet do evento de lançamento do filme, Berry posou para fotos sozinha e também na companhia de seus colegas de elenco no filme. Em um dos registros, ela posa sorridente ao lado de Keanu Reeves, intérprete do personagem que dá nome à produção.

Dirigido pelo cineasta Chad Stahelski, ‘John Wick 3’ está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 16 de maio de 2019.

Atualmente solteira, Berry tem dois filhos e já foi casada três vezes. Ela trocou alianças com David Justice (1993-1997), Eric Benét (2001-2005) e Olivier Martinez (2013-2016).

Nas últimas semanas, Berry também causou comoção por compartilhar uma foto em que aparece tomando um banho de espumas e, anteriormente, publicar no Instagram uma foto na qual posa de jaqueta aberta, sem nada por baixo, sorrindo com o canto da boca e com o olhar distraído.

Getty Images A atriz Halle Berry ao lado do ator Keanu Reeves no evento de lançamento de John Wick 3: Parabellum

