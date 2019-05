DO G1



A atriz Peggy Lipton, atriz ganhadora do Globo de Ouro e estrela da série “Twin Peaks” , morreu de câncer aos 72 anos. As filhas Kidada e Rashida Jones anunciaram que ela morreu pacificamente ao lado delas e das sobrinhas, de acordo com a CNN.

Lipton ficou conhecida por interpretar a policial disfarçada Julie Barnes na série "Mod Squad", que foi ao ar de 1968 a 1973. Esse papel lhe rendeu quatro indicações ao Globo de Ouro.

Ela também fez o papel de Norma Jennings na série "Twin Peaks", da rede americana ABC. Ela reviveu a personagem na continuação da série lançada em 2017, quase 26 anos depois do fim da segunda temporada.

Com roteiro girando em torno do assassinato da jovem Laura Palmer, "Twin Peaks" do cineasta David Lynch e do roteirista Mark Frost é apontada como um marco na história da televisão e serviu como inspiração para incontáveis séries.

Lipton foi casada com o produtor musical Quincy Jones entre 1974 e 1990, com quem teve as duas filhas, Kidada e Rashida Jones (conhecida por sua atuação na série “The Office” e "Parks and Recreation”).

Reprodução Peggy Lipton na série "Twin Peaks"

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/05/12/peggy-lipton-estrela-de-twin-peaks-morre-aos-72-anos.ghtml