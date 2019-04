CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) afirmou que, embora o MDB esteja decidido a apoiar a candidatura à reeleição do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ainda aguarda uma decisão do político sobre a disputa.

Publicamente, o prefeito tem dito que não pensa em uma nova disputa e que está mais propenso a não ser candidato em 2020.

“Sobre o processo eleitoral de 2020, cada diretório municipal vai tomar uma decisão. Hoje, em Cuiabá, o MDB apoia a candidatura do prefeito Emanuel à reeleição. Vai depender muito dele”, afirmou o deputado..

Hoje, em Cuiabá, o MDB apoia a candidatura do prefeito Emanuel à reeleição. Vai depender muito dele

Mesmo confirmando o apoio, o partido já tem algumas “cartas na maga”, caso Emanuel opte por não concorrer no próximo ano.

“Se ele não for candidato, temos ótimos quadros, como a deputada Janaina Riva, o próprio deputado Valtenir Pereira. Então o partido, tanto [na esfera] municipal quanto [na] regional, está aguardando essa decisão do prefeito”, disse o parlamentar.

Sem racha

O deputado Thiago Silva ainda minimizou a ausência do prefeito Emanuel Pinheiro na convenção do partido, realizada no último dia 6.

Nos bastidores os comentários davam conta de que o prefeito estaria enciumado com o fato de a colega, Janaina Riva, ter assumido a vice-presidência da sigla. O episódio ainda reforçou os rumores de que ele estaria de saída do MDB.

“A ausência foi justificada. Teve um ato em Brasília, ele estava participando e não pode ir à convenção. Mas isso não significa que há um racha, até mesmo porque ele foi contemplado na chapa. Ficou o deputado Carlos Bezerra como presidente, a Janaina como primeira-vice-presidente e o Emanuel como segundo-vice”, justificou o deputado.

“Se ele pudesse estar presente, seria muito importante. Mas em razão de outros compromissos, ele não pode estar”, concluiu Silva.