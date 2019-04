CAMILA RIBEIRO

O ex-senador Júlio Campos (DEM) afirmou que o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) não pode ser dado como uma carta fora do baralho no que diz respeito às eleições do próximo ano.

Na avaliação do democrata, um dos pontos que contam a favor de Emanuel é o fato de ele já estar no comando do Alencastro e, na hipótese de sair à reeleição, teria certa vantagem em relação aos demais candidatos.

Para Júlio, a gestão do emedebista – que está em seu segundo ano de administração – se mostra razoável, sendo mais um fator que poderia lhe favorecer.

“Não podemos desconhecer a força do Emanuel Pinheiro. É um candidato respeitável. Primeiro que ele está no exercício do cargo. A força do governo, a força da máquina é muito forte. Fora isso, a gestão dele é razoavelmente boa”, disse Júlio.

“Vejo que ele é um candidato ainda forte. Além disso, faz parte de um partido que sempre foi forte a nível estadual e municipal. Então, o quadro político favorece a possibilidade de disputar a reeleição”, acrescentou o político.

Todavia, o ex-senador afirmou que, daqui até 2020, podem surgir novos nomes no cenário político.

Fora isso, o próprio Emanuel ainda não deixou claro se disputará ou não a reeleição.

“Temos quadros novos surgindo. E aí, se o Emanuel não disputar, isso pode favorecer quadros novos também”, afirmou Júlio.

Ao menos por ora, o prefeito Emanuel Pinheiro tem dito que está mais propenso a não ser candidato do que a encarar as urnas novamente.

Ele afirmou, inclusive, que já “liberou” os membros de seu grupo político para que, se assim desejarem, viabilizem seus nomes para uma eventual disputa. Dessa forma, não seriam pegos de surpresa, caso Emanuel recue da disputa.

Conforme o próprio prefeito já deixou claro, sua esposa, a primeira-dama Marcia Pinheiro é contra a reeleição.