O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) classificou como “constrangedor” e “surreal” o episódio envolvendo o vereador Abílio Brunini (PSC) na manhã desta quinta-feira (9), em frente à sua casa, no Bairro Jardim das Américas.

Na ocasião, o vereador filmava uma obra no imóvel de Emanuel quando teve o celular tomado por um funcionário do prefeito. Na confusão, os dois foram parar na Delegacia.

Em nota publicada em suas redes sociais, o emedebista disse que o parlamentar invadiu a privacidade de sua família, e pediu a detenção de Abílio.

“Nunca imaginei que um dia teria que passar por uma situação tão invasiva, constrangedora e surreal como essa que eu e minha família passamos hoje. Como cidadão, tenho direito à privacidade dentro do meu lar. Hoje o vereador Abílio Brunini passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Chega. Esse indivíduo precisa ser detido”, disse.

Emanuel afirmou que o vereador, com seu celular nas mãos, tentou invadir sua residência aos gritos e proferindo palavras de baixo calão. Disse que o parlamentar “intimidou” e “humilhou” o motorista Jonai dos Santos Nascimento - que trabalha para a primeira-dama Márcia Pinheiro.

O motorista é quem aparece nas filmagens divulgadas pegando o celular das mãos de Abílio. Ele registrou um boletim de ocorrências contra o vereador.

Segundo Emanuel, Abílio usou um drone para fazer filmagens de sua casa.

Reprodução Imagens da casa do prefeito Emanuel Pinheiro teria sido feito por drones de Abílio Brunini

“Com seu celular nas mãos, tentou invadir a minha residência aos gritos e proferindo palavras de baixo calão, dando um verdadeiro show de mediocridade. Abílio ameaçou, intimidou e humilhou nosso prestativo motorista Jonai, que tentou evitar o ato. Mas o crime de invasão já havia sido cometido, uma vez que fez imagens de drone da minha residência, invadindo, assim, a minha privacidade e da minha família”, afirmou.

“Passa de todos os limites toleráveis. O que ele faz não é oposição, o que ele faz é desrespeito, uma afronta com o direito de qualquer cidadão. Cuiabá não merece esse tipo de representante. Não podemos descansar enquanto esse indivíduo não for responsabilizado pelos seus atos inconsequentes e de mau-caratismo, com o objetivo claro e gratuito de me atingir e promover o ‘quanto pior melhor’”, disse.

Por fim, o prefeito disse que vai buscar responsabilizar Abílio pela invasão de privacidade.

“Política não é isso, política não é agressão, falta de respeito e invasão de privacidade. Cuiabá merece mais do que um representante que persegue, ofende e zomba das pessoas. Minha família não merece isso. Ninguém merece isso”, afirmou.

“Ele não vai ficar impune. Vou pedir às autoridades competentes que tomem as devidas providências contra esse indivíduo, uma vez que outras famílias também correm o risco de terem sua privacidade invadida. Espetáculos desse nível, apenas para se promover politicamente, desrespeita não apenas a mim e a minha família, mas desrespeita a nossa cidade e toda família cuiabana”, completou.

O episódio

Em conversa com o MidiaNews, Abílio relatou ter recebido uma denúncia – acompanhada de fotos - dando conta de que o prefeito estaria realizando uma reforma em sua residência sem um alvará que permite tal ampliação.

Ele não vai ficar impune. Vou pedir às autoridades competentes que tomem as devidas providências contra esse indivíduo

Na última quarta (8), o vereador disse que foi até a Secretaria de Meio Ambiente e, sem revelar quem era o proprietário da casa, questionou apresentando a foto se uma reforma daquela natureza precisaria de tal alvará, sendo informado que sim.

“Fui à Pasta de Meio Ambiente que faz a aprovação dos projetos, mostrei a foto, disseram que precisava do alvará. Passei o número da inscrição cadastral, pedi para consultar se tinha o alvará e não acharam”, relatou o vereador.

Na sequência, ele disse que procurou a Secretaria de Ordem Pública pedindo uma fiscalização na casa, também sem informar que era a residência do prefeito.

Segundo Abílio, foi agendada uma vistoria na casa para as 7h30 desta quinta-feira e, conforme os servidores da secretaria, ele também poderia participar da vistoria.

Ainda conforme o vereador, na manhã de hoje, quando os profissionais responsáveis pela vistoria tomaram conhecimento que a casa era do prefeito, teriam informado que a visita seria remarcada para daqui a cinco dias.

“Quando falaram que não iam, eu resolvi ir à casa do prefeito. Eu estava na rua do prefeito. Não pus a mão por cima da casa. Eu estava apenas fazendo uma fiscalização e mostrando a casa, mas eu estava na rua”, contou o vereador.

“Foi aí que apareceu um funcionário do prefeito dizendo que eu não podia fazer a gravação e me tomou o celular da mão e sumiu”, acrescentou Abílio.

