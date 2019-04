DA REDAÇÃO



O Tribunal de Justiça de Mato Grosso comemorou os 145 anos de sua criação na noite de segunda-feira (29), homenageando pessoas anônimas que contribuíram para o fortalecimento do Judiciário no Estado.

Eles foram homenageados recebendo a Medalha da Justiça. O desembargador-presidente, Carlos Alberto Alves da Rocha, ofertou condecorações a 11 pessoas que colaboraram em diferentes projetos e ações do Poder Judiciário.

Entre os agraciados estão Adejanir Vieira de Almeida, que trabalhou voluntariamente em todas as edições do projeto Ribeirinho Cidadão, ajudando a equipe a emitir RG nas comunidades carentes em que passavam, e o motorista do Juizado Volante Ambiental (Juvam) de Cuiabá, Sebastião Alessandro Evangelista Silva, que ajuda na distribuição de mudas, interagindo com a comunidade e participando ativamente do projeto.

"O nosso Judiciário, em 1º de maio, completa 145 anos. É uma história marcada de acesso à Justiça e garantia do estado democrático de Direito. Digo nosso, porque o Poder Judiciário não pertence apenas ao servidor ou ao magistrado. Pertence também à sociedade e a todos nós interessa o seu fortalecimento", afirmou o presidente.

Carlos Alberto da Rocha convidou aqueles que tiverem interesse em auxiliar a evolução do PJMT, que possam visitar a Presidência do Tribunal de Justiça para dar a sua contribuição.

"Inovamos em tecnologia e avançamos com a implantação de sistemas como o Processo Judicial Eletrônico (PJe), que já está instalado em 75% das varas. Ainda temos muito a fazer. Nos próximos dois anos queremos completar 100% das varas com acesso ao processo digital e não termos nenhum novo processo físico", afirmou.

O procurador-geral da Justiça, José Antônio Borges, se lembrou da construção do Poder Judiciário até chegar aos tempos de agora. “A história do nosso Judiciário vem sendo construída há tempos e em 1988 tivemos uma nova roupagem, saindo do direito privado e passando para o direito coletivo e difuso. Vemos aí o Direito do Consumidor e o Direito ao Meio Ambiente e são essas demandas que levam o Judiciário a essa participação efetiva em decisões importantes para a população. O mais importante de uma Justiça ágil, ainda mais nesse momento em que temos a possibilidade da informatização, é manter a justiça social. Temos que estar sim de portas abertas para fazermos justiça para o mais humilde, é uma obrigação nossa”.

O governador do Estado, Mauro Mendes, apontou que daqui a algum tempo, as pessoas irão se lembrar do Judiciário com orgulho pelo papel que desempenha hoje. “Tenho certeza que Mato Grosso precisa muito da nossa Justiça como é hoje. Todos aqui compreendem o papel importante que ela tem na democracia e na estabilidade do nosso país e do nosso Mato Grosso. Tenho absoluta convicção que a Justiça, neste Estado, tem sido promovida por este Tribunal e por todos os operadores de Direito. Vim aqui para externar a nossa gratidão e reconhecimento a esse importante poder e à sua história.”