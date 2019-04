DA REDAÇÃO



A Polícia Civil representou nesta terça-feira (16) pela prisão preventiva do motorista R.S., que atropelou e matou uma mulher de 45 anos, identificada como Francineide Alves de Oliveira, no último domingo (14), em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

O motorista fugiu do local do acidente, mas se apresentou à polícia na segunda-feira (15), acompanhado de um advogado. Na ocasião, ele foi ouvido e liberado.

De acordo com a polícia, R.S. dirigia o Audi branco que atropelou e matou a vítima e disputava um racha com uma caminhonete S10 no momento do acidente - que ainda não foi localizada. Interrogado, ele negou que estaria participando de um racha.

Segundo a polícia, R.S. será indiciado em crime de racha com resultado morte, previsto no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de reclusão de 5 a 10 anos.

O motorista também apresentou o veiculo e o celular dele, que serão periciados. Em seu celular foi identificada uma passagem comprada para São Paulo, fato que não tinha sido comunicado pelo motorista.

O acidente

O acidente foi registrado por volta das 18h. Ela descia da calçada no momento em que foi atropelada por dois veículos em alta velocidade (um veículo Audi de cor branca e a caminhonete não identificada) que estavam disputando um racha.

Ela foi arremessada por vários metros de distância. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ser acionada, mas a equipe de resgate apenas constatou o óbito.

