DA REDAÇÃO



A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (16), o mandado de prisão contra um dos autores de um roubo a residência ocorrido no mês de janeiro na Capital.

O suspeito J.F.R. já era monitorado por tornozeleira eletrônica e teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça com base em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

O roubo a residência com restrição de liberdade da vítima ocorreu no dia 17 janeiro, no Bairro Jardim Imperial em Cuiabá.

Na ocasião, a vítima chegava a casa quando foi abordada por três criminosos armados que anunciaram o assalto. Os assaltantes ficaram na residência por cerca de 15 minutos e subtraíram vários objetos como televisões, bolsa, celulares e joias.

Após ser reconhecido em investigações da Derf Cuiabá como um dos autores do roubo, o suspeito teve o pedido de prisão representado pelo delegado Eduardo Rizzoto de Carvalho e deferido pela Justiça.

J.F.R. foi localizado em sua residência no bairro Jardim Imperial II, onde teve a ordem de prisão cumprida.

No momento do prisão, o suspeito que tem passagens anteriores, estava com o dispositivo de monitoramento eletrônico, porém o equipamento estava desligado desde setembro de 2018, ocasião em que foi colocado em razão de um furto qualificado.