JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 24 anos foi preso no final da tarde desta terça-feira (16) após ser acusado de ter estuprado o filho da sua vizinha, de apenas cinco anos. O caso aconteceu no Bairro Nova Esperança, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito confessou o crime. Os pais do garoto descobriram o abuso após conversarem com o menor.

Segundo o relato do BO, o filho deles estava brincando na frente da casa onde mora, com outras crianças, quando entrou em sua residência, bastante nervoso.

Os pais perceberam e questionaram a criança, que inicialmente não contou nada.

Segundo o relato, após insistência dos pais, o menino afirmou que foi abusado pelo vizinho dentro da casa dele, depois de ter ido buscar seu animal de estimação, que havia fugido para o local.

Conforme o relato do menor, o homem o fez ficar só de cueca, depois baixou as calças e esfregou o pênis, em suas nádegas.

Os pais então acionaram a Polícia Militar, que foi até a casa do homem e o prendeu.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Capital e deve ser investigado pela Polícia Civil.